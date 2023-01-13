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大數據狂人栽了！　法院懸賞6036萬求可執行財產線索

▲被稱為大數據狂人的王叄壽被法院高價懸賞可被執行的財產線索。（圖／翻攝央視）

▲被稱為大數據狂人的王叄壽被法院高價懸賞可被執行的財產線索。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

北京市第一中級人民法院昨（12）日發出公告，對拒不履行法院生效判決的被執行人王叄壽發佈懸賞令，懸賞金額最高達1372萬元人民幣（約6036萬元新台幣），尋找被執行人可供執行的財產線索。王叄壽從研究「大數據」領域起家，還接受《央視》專題採訪，被外界稱為「大數據狂人」，入主玩具行業後被爆出挪用資金被查，交保候審。

▲被稱為大數據狂人的王叄壽被法院高價懸賞可被執行的財產線索。（圖／翻攝央視）

《每日經濟新聞》報導，公告顯示，被執行人為王叄壽，本次執行標的包括1.37億元（人民幣，下同）、逾期利息、遲延履行期間的債務利息、執行費。法院公告表示，若所提供的法院尚未掌握財產線索真實有效，使申請人的債權得以全部或部分實現，北京一中院將依申請人的承諾，按實際執行到位案款10%的比例向提供線索者支付賞金。

王叄壽於1981年6月生於內蒙古赤峰市，他在2010年投入大數據金融業創業，創建九次方大數據公司，並在2015年4月與貴陽市政府合作創建「貴陽大數據交易所」並出任總裁。《央視》還曾拍攝紀錄片《王叄壽：我為大數據狂》，因此被外界封為「大數據狂人」。

王叄壽在事業上取得初步成功後，將目光瞄準上市後業績下滑的「群興玩具」，接手後曾因其背景讓投資者有所期待，群興玩具股價一度上漲200％，不過，王叄壽此後新設多間子公司，註冊資本多為千萬元以上，卻多半未出現營收，部分公司的利潤還呈現虧損狀態。

▲被稱為大數據狂人的王叄壽被法院高價懸賞可被執行的財產線索。（圖／翻攝央視）

直至2020年4月，王叄壽被爆出正在「掏空」群興玩具，當時公告顯示，群興玩具在從2019年3月至2020年4月期間，共向多達25間公司及個人帳戶轉帳，最多的單筆資金達4000萬元。藉由「五鬼運財」的方式，王叄壽非經營性佔用上市公司資金高達3.27億元。

根據群興玩具2022年半年報顯示，王叄壽依然為公司實控人，2022年三季報顯示，王叄壽實控的深圳星河數據科技有限公司仍為群興玩具第一大股東，持有8.16%的股份，而上述股份現已全數被凍結。

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