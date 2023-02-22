檳榔西施遭強拉進店親吻　她緊抓門框呼救！色男下場曝

▲桃園市曾姓男子2021年4月間闖入龍潭區某檳榔攤，欲強吻檳榔西施，雙發拉扯後造成女子受傷憤而驗傷提告。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子2021年4月間闖入龍潭區某檳榔攤，出言騷擾檳榔西施後欲強吻其嘴巴被推開，曾男抓住其雙手往店內推，女子拚命往外逃並向鄰居求助才脫困，事後驗傷提告；桃園地院審理時，曾男坦承有抓住女子雙手，但否認有傷害與強制等犯行，法官認為曾沒有悔意且未達成和解，審結依傷害人之身體罪，判處有期徒刑7月，還可上訴。

檢警調查，57歲的曾姓男子與龍潭鄉檳榔西施素不相識，2021年4月28日下午5時30分許，進入龍潭區某檳榔攤店內，強抓檳榔西施雙臂，並將其往店內推，欲強吻其嘴巴，檳榔西施見狀緊抓門框將自己往門外拉，雙方發生拉扯，檳榔西施極力抵抗並向鄰居高聲求救，曾則強制猥褻未得逞，女子拉扯過程中雙側上臂擦傷併紅腫等傷害，到國軍桃園總醫院驗傷後對曾男提告。

桃園地院審理時，曾男辯稱案發時日下午4時因好奇，有到檳榔攤問女子前天下午是不是與老公發生過親密關係，但女子不理會，同日下午5時30分許二度到檳榔攤，徒手抓住其雙臂，因為想親其嘴巴，但否認有毆打女子等強制犯行；女子也指控曾男以言語騷擾詢問前天下午是否與老公有親密關係，「我把門關起來不理他。同日下午5時30分許被告又來店裡，直接推開店門進來後就抓住我雙臂往店裡推，我緊抓門框掙扎，並向隔壁老闆求救才脫困，後來因受傷才到醫院驗傷。」

法官審酌，被告為求滿足性慾，強行抓住女子雙側上臂往店內推欲強吻女子，女子為求掙脫在拉扯過程中受傷，足見被告法治觀念甚為薄弱，漠視女子身體完整性，斟酌被告前有殺人前科紀錄，其犯後未坦承犯行，亦未與女子達成和解、提出道歉或支付賠償等，審結依傷害人之身體罪，判處有期徒刑7月，本案可上訴。