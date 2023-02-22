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台版柬埔寨釀3死！「被囚轉加害」出庭喊冤：不電別人換自己被電

記者黃宥寧／台北報導

台版柬埔寨釀3死，士院22日下午提訊招募控員曾忠義及淡水據點負責控人的林順凱等4嫌，從被害人轉加害人同為被告的鄧男也現身法院。鄧男僅認加重詐欺、洗錢罪，否認有參與組織犯罪，他強調電擊被害人是被逼，自己也有吃下FM2毒泡麵，庭後委屈說「請法官可以好好調查」，再次強調自己真的不是詐團成員。

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▲（左起）19歲曾忠義擔任詐團「HR」負責招募控員吳政龍、李佳文、林順凱 。（圖／記者黃宥寧攝）

擔任詐團「HR」年僅19歲曾嫌全認罪，其辯護律師表示，曾願與被害人和解，請法院安排調解且參與犯罪情節輕微，依法減輕其刑。

曾表示自己從2022年10月4日到11月6日加入詐團，受茶董指示去找沒工作又沒事做的人，且茶董有傳一個表，只記得要找沒前科，且跟受招募的人說「玩手機待在據點即可」，前後共15人加入，他也負責發薪水，會抽5成佣金，但茶董都看心情給薪水，若給太少就不會抽成，共領9萬元薪水。

▼台版柬埔寨淡水據點，以暴力控制被害人。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼台版柬埔寨。（圖／記者陳雕文翻攝）

其辯護律師指出，曾案發後主動提供龍蝦等人線索給警方，就表示他想脫離該詐團，沒有想再從事此類工作，雖幕後老闆「藍道」曾單方面聯絡過他，但他也拒絕，加上手機已被查扣，因此也無法再與任何人連絡。希望能停止羈押，並以5到10萬元交保，且定時到派出所報到。

從被害人轉加害人的23歲鄧男指出，當初以5萬元要賣帳戶給詐團前，有交代姑姑，若他都沒回家，就加他提供的LINE並與他女朋友商討如何救人，豈料就被帶到淡水據點，上手銬約4到5天後，呂政儀拿手機截圖問他「這是你姑姑嗎？上面有交代不能動你」，接著就將手銬解開，讓他負責控管現場被害人。

法官指出，他在據點以電擊棒、鎮暴槍等毆打被害人，鄧嚴正否認說「都是呂政儀要求的」，如果他不電擊被害人，就換他被電擊，他也只有使用電擊棒電2人，對此他僅承認加重詐欺、洗錢否認組織犯罪。鄧的辯護律師因今天才被法院指定為義務辯護，因此將尚待閱卷後具狀表示意見。

▼被害人被救出後秀出傷勢。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼台版柬埔寨。（圖／記者陳雕文翻攝）

林順凱、吳政龍、李佳文均坦承犯行，指出都受呂政儀指揮，並每小時錄影回報現場狀況在群組內，也坦承將FM2磨成粉放入泡麵內讓被害人吃下，其餘控員則叫外送解決三餐。

庭後，記者詢問鄧男將面臨重刑有什麼想法？他則委屈說「希望法官能好好調查」，同時也透露，當初因為缺錢，所以在臉書社團《偏門工作》找到賣帳戶，1周可賺5萬，更以為是可以自由的被控制，沒想到卻被帶去囚禁，自己真的不是詐騙集團成員。

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