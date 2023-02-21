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飛金邊班機爆滿　畫面曝！他見「滿滿的豬仔」崩潰了：救命啊

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO爆卦飛金邊的班機爆滿。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

去年「柬埔寨淘金」被揭穿是詐騙案，打著高薪名號，實則囚禁轉賣「打工豬仔」，使國人開始有所警覺。沒想到，有救援單位的人今（21）日一早發文，透露飛金邊的班機爆滿，並貼出照片求救，「滿滿的豬仔，救命啊！航警局什麼時候回去舉牌？」

今日上午7點39分，PTT的Gossiping板出現一篇爆卦，「飛金邊班機爆滿」，文中附上機上乘客照，以及一張群組對話截圖，直呼「你大西港班師回朝了！」只見群組名稱是「柬埔寨 人事中介機構」，當中有好幾則「大量招聘中國人」的訊息，還要求年紀要在18歲到40歲之間，上班地點則是西港。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO擔心是柬埔寨人口販賣再起。（圖／翻攝自PTT）

爆卦作者就表示，「現在柬埔寨很好出來，不代表兩個月後很好出來」，說他手邊有個案女生被賣越南，「越南幾乎沒有詐騙窩點，賣去就是做妓院了」，無奈懇求，「緬甸還沒搞完，小朋友們別搞我。」並喊話其他網友，「請提醒一下周遭親友，師兄弟們都回來了。自己留意，不要輕信上當。」

據悉，該位爆卦作者去年8月似乎曾為柬埔寨人口販賣事件和「吹哨者」Bump聯繫過，之後多次發文分享救人經驗，稱自己是救援單位而非刑事局。

看到貼文後，許多鄉民超傻眼，「謝謝提醒，你居然還在做，真的敬佩」、「舉你妹的牌，新聞都報這麽大了，還是去，沒人能阻擾」、「叫不醒的就不用管了，自己決定自己承擔」、「政府不可能限制人民出境啊！無解」、「現在被騙，完全是自找的。」

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