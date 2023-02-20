求職囚禁釀3死「茶董」看守所吃胖胖　法庭上diss法官對話全曝

▲「台版柬埔寨」20日法院開庭從看守所提訊，（左起）陳樺韋、謝承佑、鄭建宏、吳秉佑。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

台版柬埔寨3死案，士院先就黃男、黃女、林男3人棄屍案先行準備程序。20日法院從看守所提訊「茶董」陳樺韋、「海南」謝承佑、「肥腸」吳秉恩、「萬花筒」鄭建宏。開庭時，「茶董」不斷搶話更激動說自己只是「會計」沒有指揮組織，而4人從不認某些罪，經辯護人解釋後均認罪，並請求停止羈押、解除禁見。

36歲「茶董」被求處無期徒刑，今開庭起先僅認加重詐欺、洗錢，其餘罪名均否認，但法官對他表示，他的說詞與別人不同；茶董激動說「因為我第1個被抓的，他們都串好證了，我可以對質」，更強調自己只是會計，負責老闆「藍道」交代支付棄屍報酬，更反嗆法官與公訴檢察官「會計層級多高？」，這樣的口氣也讓公訴檢察官氣炸，「沒關係你就儘管否認，檢方更有理由求更重！更重！刑度」其辯護律師見狀也立刻代替「茶董」道歉。

法官見陳的態度，溫柔表示「都看過卷證資料，知道你上級還有藍道、泰勒，這樣的言行只會影響你在監長短」；陳結巴問法官「那...我要怎麼做？」，法官則回「看你願不願意如實交代」，檢方也強調說證據充足。

▼「茶董」落網後疑似毫無懺悔之心，待在看守所仍安心吃好睡好。（圖／記者黃宥寧攝）

「茶董」面對其他被告們說詞都不利於自己，從一開始情緒激昂，慢慢開始說清楚如何隔空遙控棄3屍過程。他指出，處理黃男遺體時，他匯給「蝦董」20萬、吳秉恩拿15萬、張家豪拿現金6萬6000元；第2、3具屍體也是藍道聯繫「蝦董」處理，後來他接到「蝦董」電話說要尾款，就去領50萬再加上16萬現金，共給66萬，他更不滿說「自己就像會計付錢」，涂和邱是好朋友，所以才說他指揮組織。

「海南」謝承佑被求處25年徒刑，他稱年紀比較大，所以當老闆在群組交代要辦的事情，他就會回「1」代表好敷衍一下，他強調只有按電梯延長鍵讓成員搬運屍體到地下室，且當天他也離開桃園據點1小時，這樣的辯詞也讓檢方說「這就是分工」，謝也疑似嚇壞，表示要與律師討論一下，最後則承認幫助遺棄屍體，但沒參與後面階段棄屍，請求從輕量刑。

從提供帳戶的被害人，轉控員「萬花筒」鄭建宏遭求刑20年。他說自己是低收入戶，負責幫被害人買東西，黃男墜樓後，謝有叫他下樓解開手銬，並認收到逃亡衣服後，知道黃的屍體要被載走，但後續成員怎麼處理並不知道，其辯護人說，他犯罪程度相當輕微，犯後態度良好，請求解除禁見。

「肥腸」吳秉恩稱自己有閃光加近視，棄屍山區昏暗沒看到黃男屍體，並稱自己只是派車公司客服，當時涂打電話問要不要接肥單，他在到南投才被暗示要棄屍，停好車後，看到張家豪、涂世泓已經把裝屍體行李箱搬下車，3人一起丟下邊坡。

「台版柬埔寨」共307人被害，包含因求職被騙遭拘禁者61人，及誤信假投資等詐騙手法而匯款者246人、3人死亡，詐騙金額高達3億9667萬7969元，目前27嫌在押，這也考驗法院將面臨人犯在押的15個月內宣判壓力。