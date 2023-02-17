新加坡藝術家黃意會舉辦個展《繪境》　港區藝術中心展出

▲新加坡國寶級藝術家黃意會。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

新加坡國寶級藝術家黃意會，受台中市文化局之邀，2月18至3月19日於港區藝術中心，展出近60張作品《繪境》。黃意會表示，本次展出包含3年疫情期間，對於世界變遷生命的感悟，大膽鮮明的暈染用色，期盼人們重燃生命熱情，疫情早日結束。

港區藝術中心表示，藝術家黃意會是理科班出身，自1983年起，從事專業繪畫迄今40年，畫作充滿對於生活的熱愛和情感，不拘限常規的框架，以生物學的理性視角觀察分析，透過繪畫、文字、歌頌感性揮灑創作；作品曾受邀至世界各國美國、荷蘭、巴黎、日本、上海、深圳及東南亞各國展出，並獲得美國IBM、花旗銀行、新加坡蘋果電腦、新加坡大華銀行、新加坡航空公司、新加坡發展銀行和德意志銀行等收藏，典藏於新加坡美術館、日本福岡市美術館、台灣台中國立美術館、法國巴黎大皇宮美術館等。

策展人華巍藝術新聞總監賴慕芬指出，藝術家黃意會於1954年生新加坡，從小喜愛藝術繪畫，諄從父母期盼選擇理工組，取得理科南洋大學生物系榮譽學位並考取公務人員，但無法摒除對於藝術的滿腔熱血，毅然走向藝術創作之路；本次展出為台中市文化局，采泥藝術、台灣藝術文化交流協會、華巍藝術新聞共同主辦，主題接續2022年采泥藝術十周年紀念個展的精神脈絡《繪境》。

▲▼黃意會個展將於港區藝術中心展出。（圖／記者白珈陽翻攝）

黃意會表示，生活即是一幅畫，雙眼凝視、用心去感受日常生活的點滴，都是創作的養分，新加坡、印尼、馬來西亞是淺水天堂，沉入海洋世界欣賞珊瑚美景，陽光透過海水在大海裡的折射，那美景至今難忘；本次展出作包含這3年疫情期間的創作，大膽繽紛鮮明的用色，期盼人們重燃生命熱情，疫情早日結束。

台中市文化局副局長曾能汀說，《山河歲月》是黃意會2008年汶川大地震作品，適逢土耳其大地震，看來特別有所感悟，意會老師的藝術不限技術和技巧，作品充滿律動音樂感，歡迎市民朋友即日起自3月19日前，到港區藝術中心展覽室B，欣賞黃意會《繪境》豐沛能量的創作。