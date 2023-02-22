雲林斥資6億打造城市森林立體停車場　結合商場明年2月啟用

▲雲縣長張麗善今日率工務處長汪令堯，偕立法委員林文瑞、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘等人，視察工程進度及品質。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮公安路立體停車場新建工程2022年3月開工，雲縣長張麗善今(22)日率工務處長汪令堯，偕立法委員林文瑞、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘等人，視察工程進度及品質。 張麗善表示，目前工程進度已達40%、硬體部分預計今年9月完工，將供應296格停車位並接續進行招商等相關作業，預計明年2月正式啟用。

張麗善指出，公安路位於虎尾鎮市中心，是標準的蛋黃區車位需求大，為紓解停車問題，縣府向中央申請前瞻計畫，配合多目標使用申請，以城市森林為設計理念，打造地上6層、地下1層的立體停車場，完成後預計提供296格汽車停車位及30格機車停車位，其中1、2樓為商業空間，可促進地方經濟繁榮、商業活絡。

▲雲林縣長張麗善表示，施工現場安全衛生規劃縝密，也帶動良好的施工品質，預計參加今年國家級金安獎及金質獎的評比。（圖／記者蔡佩旻攝）



張麗善進一步表示，此案為縣內指標性工程，總經費達6.33億元，其中1.2億元由中央補助，其餘由縣府自籌。工程由謝舒惠建築師事務所設計監造，義力營造有限公司施工，目前開始施工上部工程，實際進度達40%，工程上部採鋼結構型式；施工現場安全衛生規劃縝密，也帶動良好的施工品質，預計參加今年國家級金安獎及金質獎的評比。

工務處長汪令堯說明，縣府已於今年1月已完成OT招商，虎尾鎮公安路立體停車場由日月亭股份有限公司取得後續營運權利，目前該公司已著手規劃，打造適合的營運特色，預計今年10月進場，展開停車場設施及商場招商作業，明年2月正式啟用。

▲立法委員林文瑞表示，公安路立體停車場建置完成後，不只提升在地居民生活機能，更可吸引遊客來虎尾遊憩。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員林文瑞表示，公安路立體停車場建置完成後，可望解決虎尾市區30多年來缺乏停車位問題，感謝雲林縣政府團隊及張麗善縣長有如此前瞻性的規劃，尤其此處周邊有許多虎尾的景點，例如合同廳舍、故事館、布袋戲館等等，有足夠的停車位後，不只提升在地居民生活機能，未來也可吸引更多人來虎尾遊憩，提升虎尾的觀光及交通量能。

▲虎尾公安路立體停車場以城市森林為設計理念，打造地上6層、地下1層，完成後預計提供296格汽車停車位及30格機車停車位，其中1、2樓為商業空間。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善強調，縣府團隊近年來致力於提升公共工程環境，簡化相關行政程序，避免撥付款項延宕，就是希望吸引優質廠商投入，這幾年屢獲國家級獎項之肯定，再來虎尾鎮公安路立體停車場新建工程也會參加國家級比賽，希望能打造優質的嶄新地標。

▲虎尾鎮公安路立體停車場工程由謝舒惠建築師事務所設計監造，義力營造有限公司施工，目前開始施工上部工程，實際進度達40%，工程上部採鋼結構型式。（圖／記者蔡佩旻攝）