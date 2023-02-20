捐血換活跳跳龍蝦！500西西送兩隻　雲林鄉親排長龍

▲台中捐血中心和雲林一家長照機構共同辦理捐血活動，推出波士頓龍蝦當贈品，受到許多民眾到場響應。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台中捐血中心和雲林一家長照機構昨（19）日共同於虎尾鎮夜市空地辦理捐血活動，推出捐250C.C可以領一隻波士頓龍蝦，捐500C.C可以領2隻，許多民眾到場響應，大排長龍，長照機構負責人表示，現場準備約400多隻龍蝦，因血荒持續，就希望能鼓勵更多人出來捐血救人。

昨日活動現場人潮洶湧，工作人員拉開嗓維持秩序，疫情爆發後真的難得再看見民眾大排長龍捐血景象，捐血民眾表示，看到網路有宣傳圖片上面寫著長照中心準備龍蝦當捐血補品，而且是活的，因為很新鮮、非常特別，所以特別揪了朋友一起來參加。

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▲捐血車送出活生生的龍蝦給捐血民眾當贈品，相幫少見，現場吸引民眾熱烈響應。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

捐贈機構經理曾邦誌受訪指出，現場大約準備了420隻左右還有準備捐禮券，因為主任說要送好一點給大家，也希望能夠讓短缺的O型血能補充到安全範圍。台中捐血中心護理師陳修戎說，O型現在大概都維持2到3天，各地O型血普遍不足，特別是在高雄，包括AB和AB型的血，都只剩4天以下嚴重短缺，希望各地的民眾，踴躍捐血救人一命。

▲捐血送龍蝦的活動相當新鮮、特別，民眾特地從彰化遠道響應。（圖／記者蔡佩旻翻攝）