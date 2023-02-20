盆栽被撞翻PO文「抓兇手」大翻車　網一面倒狂轟...路霸臉超腫

▲騎單車的孩子穿過盆與三角錐之間，疑似失去平衡踢翻盆栽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

近期「行人地獄」、「路霸」等議題於網路上炒得火熱，無獨有偶，雲林西螺鎮也出現路霸問題。地方社團上一篇「抓到兇手」貼文引發民眾群起砲轟貼文者。一位女住戶因門口盆栽遭到撞倒而不滿，公開監視器並將畫面貼上臉書，被發現是路霸行為引起公憤；警方表示，住戶行為可依道交條例82條之1最高開罰2400元。

西螺鎮老街一名住戶，因發現放置於門口的盆栽遭移位，調閱監視器發現遭是學生撞翻，將監視器畫面截圖po到地方社團《西螺人（讚）出來》貼文「找到凶手了，打翻了我的盆栽」。而四張監視器畫面則顯示，2名學生從該處經過，一人騎單車一人跟在後面小跑步，面對左邊是違停休旅車佔用人行道、右邊有綠化花台、住戶盆栽外正中間還放著三角錐，騎車的孩子從盆栽與三角錐之間穿過。

▲屋主貼出其中一張照片顯示學生有停下整理盆栽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

其中一張照片截下孩子撞倒盆栽的瞬間，明顯已重心不穩疑似腳踏板碰撞到盆栽，以致盆栽打翻，但另一張照片亦顯示兩名孩子一起將盆栽扶正後才離去。貼文下方引發網友一面倒批判po者，「人行道上能放東西嗎？能停車嗎？」、「那台汽車直接停人行道有夠猖狂」、「我們來看看總共幾台車違規停車」。

▲屋主不滿盆栽遭撞翻，於臉書社團怒ＰＯ文「抓到兇手了」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

網友指出「已經是路霸了，還公開受害者」、「難怪是行人地獄，人行道放啥盆栽」，也有人提醒，「版主我看妳這篇文不是很妥當，臉會很腫，這樣看就違規」、「要是那個孩子跌倒受傷， 傷者可以依法向盆栽主人求償」、「應該要慶幸的是小朋友沒受傷」。

▲今日有民眾上午重返現場查看，發現盆栽與三角錐仍在原地。（圖／民眾提供）

警方表示，原則上單車上也不能於人行道上騎乘，除非有劃設標線，違規使用者可罰300-600元。針對該貼文之盆栽及三角錐放置，行為人已違反道路交通管理處罰條例82條之1在道路堆積、置放、設置或足以妨礙交通之物者處最高2400元以下罰鍰；畫面中休旅車已違反道交條例55條之1在人行道臨時停車，可處最高600元罰鍰；警方也提醒，設置障礙物致使用路人受傷，傷者亦可對障礙物所有人依法求償。

▲今日有民眾上午重返現場查看，發現盆栽與三角錐仍在原地。（圖／民眾提供）