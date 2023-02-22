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大陸 大陸焦點 特派現場

設局灌醉嫌犯妻子！警「趁她癱軟」強拖上車侵犯　尪衝進摩鐵救人

▲▼犯罪,警察,逮捕示意圖。（圖／CFP）

▲警員異地辦案猥褻疑犯妻子。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名公安到異地辦案，涉嫌猥褻疑犯的妻子被逮捕，事件引起社會關注。山西省太原市公安局萬柏林分局主要高層19日到河南省鄭州市，向嫌疑人張波（本文皆為化名）和他的妻子萬麗鞠躬道歉，強調「絕不護短」，會嚴肅處理該局劉姓警員。

據《上游新聞》報導，2022年10月9日，30多歲的男子張波，因涉嫌詐騙罪被萬柏林分局刑拘，後因檢察院不批捕予以釋放，但需監視居住。

張波一案的辦案警員是劉男，劉男到河南辦案時單獨約見張波妻子萬麗。2月17日晚至2月18日凌晨，警員劉男喝了白酒、啤酒、紅酒後，在火鍋店、計程車上猥褻萬麗。

張波控訴，「年前，我老婆接到劉男電話，說要來河南找我老婆做材料，我老婆不理解為啥要找她做材料，她又不涉案。劉男說，我的公司之前有次法定代表人變更紀錄，從我老婆名下變到了我的名下。我老婆聽到這個沒有擔心了。」

▲▼民警異地辦案猥褻疑犯妻子被拘。（圖／翻攝自上游新聞）

▲萬麗當時跟丈夫的對話紀錄。（圖／翻攝自上游新聞）

2023年2月16日，劉男帶著一名輔警來到河南開封辦案。2月17日，劉男約萬麗在一家火鍋店吃晚飯。

張波表示，由於起疑，他特意讓妹夫和妻子一同前往，並隨時在家庭微信群組內告知情況是否有異常。妹夫表示，當日吃飯途中，輔警將他帶出火鍋店，他極力要求回火鍋店，為此和輔警發生肢體衝突，最後未能回到餐館。

張波說，看到這則消息，他急壞了，一邊報警一邊趕往火鍋店。當晚11時30分至11時33分，妻子萬麗先後在微信群說，「現在非要拉我去酒店」、「哪個房間我不知道」、「我會想辦法跑」、「我還沒到，我們在走路」。

之後，趁萬麗不勝酒力癱軟，劉男強行拉她上計程車，隨後來到離火鍋店500公尺開外的賓館。到賓館後，她先是躲在衛生間，然後跑到賓館走廊上大聲求援。此時，趕來救妻的張波報警，警員救出萬麗，帶走劉男。

2月19日，劉男涉嫌猥褻萬麗的被鄭州市公安局二七分局處以行政拘留10日，並送第一拘留所執行。21日，涉事酒店客服稱，萬麗大喊、與劉男在走廊上拉扯的監視器畫面已提供給警方，其他情況不方便透露。

萬麗報警指控，劉男性侵不遂。鄭州市公安局二七分局刑事偵查大隊出具2月20日文書顯示，已受理萬麗報稱的被性侵案。此事發生後，與劉男一同前來河南辦案的輔警被山西警方督察部門帶走。

鄭州市公安局二七分局主要領導表示，鄭州市公安局領導高度重視此事，警方將嚴格依法偵辦此案。

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