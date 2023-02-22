屏東南州2婦人家中困苦　東港警出手轉介慈善團體相助

▲東港警分局南州分駐所副所長張金生媒介慈善團體助弱勢家庭 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南州鄉王姓婦人，打零工照料父母，其母又中風；另名70歲吳姓婦人因大兒子過世，大兒子留下的孩子及車禍受傷無法工作的二兒子，都要由她微薄收入負擔家計，兩家人的生活陷入困難，東港警分局員警得知，聯繫慈善團體前往致贈慰問金及生活質，減輕她們生活負擔。

東港警分局南州分駐所副所長張金生，深入訪查轄內民眾生活狀況；得知60歲王姓婦人的丈夫於多年前已離世；僅剩她獨自一人照顧年邁的父母親，由於需要照顧中風的母親平時只能以打零工維生，且政府所訂定之社會補助申請不易，僅能依靠微薄收入支撐家庭支出。

另一70歲吳姓婦人因丈夫及大兒子於多年前相繼離世，吳婦靠打零工獨自扶養大兒子所留下年紀幼小的孩子，而二兒子日前又因車禍受傷無法工作，全家僅依靠她微薄的收入負擔家計，家中經濟陷入困頓。

張副所長得知後偕同南州鄉米崙村林代表一同前往瞭解關懷，並主動聯繫龍燈慈善會前往慰問，並贈送慰問金及民生物資，期盼幫她們兩家人減輕生活的負擔。



東港警分局長張世儒表示，希望藉由小小的關懷讓需要協助的弱勢家庭獲得照顧，也期許同仁在新的一年繼續對民眾盡一份棉薄之力，主動結合民間愛心的力量進行物資發放，也讓民眾能感受到來自社會的關懷與溫暖，以展現警察溫馨助人的形象。