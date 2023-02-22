色爺爺搭訕國中女互加LINE　傳海量噁訊「女兒孫女第1次都給我」

▲國中女生被爺爺級男性搭訕換LINE，結果接連2天收到噁心訊息。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

林姓男子去年在捷運站搭訕1名女國中生，2人攀談一陣後互加LINE好友，林男竟接連2天瘋狂傳訊，表示美國的習慣是爸爸幫女兒破處，他的女兒、孫女第1次都給了他，還噁心地自拍下體照說：「看妳胸部已經長大了，想舔」，被害人覺得林男訊息越傳越怪，不讀不回，直接拿給父母去報警，台北地檢署22日依引誘少年性交易未遂等罪起訴。

據了解，擁有美國綠卡的林男已65歲，年紀足以當被害人的爺爺，2022年10月間，他在台北捷運龍山寺站的月台，主動搭訕1名女國中生，2人閒聊幾句後，林男表示之後如果有問題，希望再問她，被害人不疑有他，互加LINE好友。

一開始，林男也是傳訊聊些無關緊要的事情，被害人也會回應，但後來林男傳訊內容越來越奇怪，被害人看到訊息通知後，選擇不打開不理會，可是林男越傳越多，被害人越看越覺得噁心。

▲少女選擇不讀不回噁心簡訊。（示意圖／pixabay）

林男先是自稱在美國住了很多年，美國人的習慣是父親幫女兒破處，他有為女兒、孫女做這件事，現在也跟女兒互傳照片，孫女也會視訊下體畫面給他看，林男還說，他家隔壁的小女生也跟爸爸做了，而且不顧被害人意願，開始擅自說自己是被害人的乾爸爸，稱呼被害人是乾女兒。

之後林男進一步說自己特別喜歡處女，前天在捷運站看到被害人胸部已經長大了，「想舔」、「想摸」，並自拍下體給被害人，表示這是他自慰後的樣子，希望被害人也能拍些清楚的照片給他，接著傳送現金鈔票的照片，表示可以給被害人紅包，有空可以一起出來吃飯。

被害國中女看著這些噁心訊息，2天後忍不住拿給爸媽看，爸媽趕緊報案，由萬華分局調閱監視器，循線找到林男，林男到案先是全盤否認，被戳破謊言後，又瞎扯稱自己因感染新冠肺炎不舉，那些照片是要傳給中醫師的，誤傳到被害人帳號。

▲少女最後把手機交給爸媽拿去報案揪出色爺爺。（示意圖／pakutaso）

檢察官不信中醫需要依據這種照片看診，林男再改口，是因為被害人都不讀不回，以為自己被封鎖了，索性就把被害人的帳號當發洩管道，隨便亂傳訊息，檢察官調查後認為林男所傳的訊息內容性暗示極高，涉《兒童及少年性剝削防制條例》中的引誘少年性交易未遂、引誘少年製造猥褻照片未遂等罪，事證明確，將林男提起公訴。