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社會 社會焦點 保障人權

另類移動神主牌！屏東男酒後龜速騎單車　議員+員警護送返家

記者陳崑福／屏東報導

屏東市伍姓男子酒後騎腳踏車返家，途經屏東市廣東路與民生路時龜速在道路中央前進，被跑行程的屏東縣議員曾義雄目擊，認為就像網友口中「移動神主牌」，擔心其及其他用路人安全，趕緊打開車子警示燈在後方一路慢行護送，警方獲報後護送他回家，並對他進行酒測，酒測值值達1.11毫克，開出一張2400元以下、1200元以上的罰單。

▲伍男騎腳車到道路中央 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲伍男騎腳車到道路中央 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲伍男騎腳車到道路中央 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼警方提醒伍男酒後騎踏腳車上路、並酒測開單。

▲伍男騎腳車到道路中央 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東市籍的縣議員曾義雄駕車跑行程，於20日晚上6點10分途經廣東路與民生路口時，目擊前方一名男子疑似酒醉後騎乘腳踏車行駛在道路中央搖搖晃晃，相當危險，趕緊打開車子警示燈在後方一路尾隨，由於當時是交通尖峰，一度造成後方車輛阻塞，隨即連絡警方到場協助。

警方表示，酒後上路，尤其晚上，視線不良，不管開車或騎行腳踏車，對自身或其他用路人安全都構成威脅，相當危險，感謝曾議員及時目擊，連絡警方到場處理，保護用路人的交通安全。

據悉，這位酒醉男姓伍，59歲，住在民生東路附近，警方慢速護送他返家，在其家門口提醒他不要再酒駕騎車上路，並對他進行酒測，酒測值達1.11毫克。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例規定，腳踏車屬於慢車。慢車駕駛人若經測試檢定，酒精濃度超過吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克或血液中酒精濃度達0.03％以上的標準的話，會被處新臺幣1200元到2400元的罰鍰。如果慢車駕駛人拒絕做酒測的話，更會被罰新臺幣4800元的罰鍰[

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