原因不明！嘉義路面爆裂「炸出1m寬大坑」　警消未測得可燃性氣體

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣新港鄉164縣道24K處路面今(22日)上午10時許突傳出巨響，路面隨即炸裂、破了一個大坑洞。民眾懷疑是氣爆，嚇得緊急通報相關單位到場，經消防人員使用儀器檢測後，確認現場沒有沼氣、或其他可燃性氣體；施工的自來水公司也表示，確切原因為何還有待進一步查明。

▲嘉義縣新港鄉164縣道柏油路面爆裂。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義縣議員黃啟豪指出，鄰近雞舍今上午通報，164縣道傳出爆炸聲響，柏油路面隨即裂開，石塊碎片還噴到路邊，幸好當時一輛油罐車開得比較慢，該路段上未有人車通行，因此沒有人受傷。

黃啟豪說，事發當下現場還飄出一股異味，懷疑可能是可燃性氣體外洩，釀成氣爆，因此請來消防人員到場，但經儀器檢測，現場並未發現沼氣、或其他可燃性氣體。

當地民眾指出，該路段先前有施工，但過年前就已經完工，不料今竟突然爆裂。初步了解，該坑洞目測約1公尺寬，內部管線無破損，也沒有明顯燒灼痕跡。

台灣自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵表示，該路段有施作橫向路段管線延接工程，有人員施工時發現路面隆起，因此動用怪手整理，而民眾聽聞的巨響，應該是工地混凝土石塊掉落傳出的聲響，而非氣爆聲。目前雖然已經排除是可燃性氣體引起，但未能確定是否有其他氣體外洩，詳細爆裂原因還有待進一步釐清。