暴走哥ATM遭吃卡怒拔椅子！　竟惹到「霹靂小組小隊長」

記者翁伊森、趙蔡州／嘉義報導

嘉義市一位男子日前到超市ATM領錢時，疑似操作不當導致金融卡遭沒入，因此向後面一位邱姓男子借提款卡，被拒絕後當場暴走，一邊罵髒話一邊舉起椅子試圖攻擊。邱男的反應相當冷靜，保持距離等待警方到場，在未激化衝突的情況下排除糾紛，事後他的真實身分曝光，竟是霹靂小組的小隊長。

▲灰衣男借不到提款卡就暴走，竟然惹到霹靂小組小隊長。（圖／記者翁伊森翻攝）

事件發生在12日上午8時許，一名灰衣男子到嘉義市民權路某超市操作ATM準備領錢時，疑似操作不當導致金融卡當場被ATM沒入，因此試圖向後方排隊的邱男借卡，被拒絕後當場情緒失控，舉起椅子試圖攻擊邱男。

影片中可以看見，灰衣男朝著邱男大罵，「我砸下去喔，你再錄看看」，一邊作勢要舉椅子猛砸。邱男則一邊錄影，一邊往後退，避免激化雙方衝突，直到警方趕到排除糾紛。

▲民眾受訪表示，不可能借陌生人提款卡。（圖／記者翁伊森翻攝）

針對灰衣男的離譜行為，一名蔡姓男子受訪說，「不可能借他啊，提款卡是很重要的東西啊，放的是錢，怎麼可以隨便借人家，萬一被拿去做詐騙工具，我也有責任啊」、「我可能就逃跑吧，然後趕快報警」。另一名陳姓女子則說，「我不可能交（提款卡）給他，這是我個人的財產啊」。

▲公園派出所所長謝承哲。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市警局公園派出所所長謝承哲表示，當事人在某超市使用ATM領錢時，因為卡片遭機器沒入，進而情緒不穩當場暴走，破壞店內的椅子及滋擾其他消費的客人，員警立即到場處理，經詢問店家及客人，均不願提出告訴。

▲邱男真實身分是霹靂小組的小隊長。（圖／記者翁伊森翻攝）

值得一提的是，邱男的真實身分其實就是警察，而且還是霹靂小組的小隊長，嘉義市的街道上還能經常看到他的宣導立牌，他後來把影片上傳網路分享，讓不少網友看了直呼，「惹錯人了」、「根本是在太歲頭上動土」。這次事件所幸邱男冷靜處理，在未激化衝突的情況下排除糾紛，沒有任何人員受傷。