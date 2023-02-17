荒淫乩童稱「幫你加持」…竟伸手撈陰猥褻！還與女大生共浴強吻

▲嘉義某寺廟幹部多次假藉神旨猥褻女信徒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

文／中央社

（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義縣番路鄉某寺廟常務委員江姓男子，也擔任廟方乩童，被控假藉神明旨意，自106年起，陸續猥褻5名女信徒，被害女子不甘受辱報警，檢方依強制猥褻罪嫌起訴。

嘉義地檢署今天發布的起訴書指出，69歲江男擔任某寺廟常務委員及乩童，長期駐留寺廟接待信眾，去年1月間邀請一名女信徒到寺廟靜坐、修行，則帶至佛祖殿內，以手壓住女子頭部，且發出怪聲，佯稱女子有婦科問題，江男強行拉開女子外褲，並伸手撫摸女子私密部位，還緊緊抱住女子。

江男又於去年3月間以電話邀請另一名女信徒到寺廟修行，並在志工休息室，佯裝要幫忙加持，竟伸手撫摸女子的私密部分得逞。

起訴書表示，這兩名女信徒不甘受辱，向警方報案，並循線查出另有3名女信徒也受害，分別於106年、109年及去年遭江男假藉神明旨意，並宣稱有醫療、修行及加持等能力，對女信徒強制猥褻，其中包含一名女大學生被載至汽車旅館共浴及強吻。

江男辯稱，沒有伸手撫摸這5名女信徒的私密部位，也未曾打電話邀約及尋求和解，更沒有在106年間在寺廟碰到受害的女大生，並載女大生到汽車旅館。

檢方指出，江男的行動電話通話紀錄，分別於去年3月間、110年11月間多次打給其中兩名受害女信徒；江男的自小客車曾於106年7月間入住嘉義縣某汽車旅館，汽車特徵與受害女大生的指證相符。

警方依法函送法辦，嘉義地檢署偵結，依強制猥褻罪嫌起訴，並審酌江男利用人性對宗教信仰、疾病未知的心理，多次以相同手法猥褻女信徒，且犯後飭詞狡辯，毫無悔意，更造成被害女子心理創傷，建請從重量刑。