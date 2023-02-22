洗錢37億！3博弈大亨吐「9位數」不法所得　認罪協商獲緩刑

▲蕭世耀等人，8年來利用地下匯兌，將賭金匯回台至少37億餘元。（圖／讀者提供）

記者劉人豪／嘉義報導

嘉義地檢署先前破獲博弈網站「捷豹集團」股東賴朝興、蕭世耀與蔣振銘等人，疑似8年來利用地下匯兌，將賭金匯回台至少37億餘元，嘉義地方法院審理時，全案61人皆認罪，繳回1億3578萬不法所得，緩刑2年。

嘉義地檢署2019年查出地下匯兌集團至少經手124億元，除鎖定主嫌吳承霖夫婦等人，也持續追查，結果發現博弈大亨蕭世耀、賴朝興及蔣振銘等人是「捷豹集團」三大股東，張恆耀為集團執行長，不僅疑為博弈網站金主、經營者，也是該匯兌集團最大客戶，不法獲益金額至少37億餘元。

2021年召開準備程序庭時，賴朝興等3人向法官表示有「認罪協商」意願，法院、檢方與賴男等3人對此已有默契，檢方默認3人的不法所得合計為9位數，而3人也同意繳回。

嘉義地方法院審理，全案不法所得1億3578萬元，61名被告都認罪，且繳回犯罪所得，全數判緩刑2年。

其中蕭世耀依圖利聚眾賭博罪判有期徒刑6個月、洗錢罪判刑4個月，均緩刑2年，應支付公庫300萬元，沒收犯罪所得2000萬；賴朝興依圖利聚眾賭博罪判刑6月、洗錢罪判刑6月，均緩刑2年，應支付公庫300萬元，沒收犯罪所得7000萬；蔣振銘依圖利聚眾賭博罪判刑6月、洗錢罪判刑6月，均緩刑2年，應支付公庫200萬元，沒收犯罪所得1000萬。