「卡侯、徵召侯」放話聲不斷　朱立倫怒：不許謠言影響團結

▲朱立倫今日下午出席國民黨中常會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統人選尚未明朗，傳出黨中央可能會徵召呼聲最高的新北市長侯友宜參選，但侯卻仍遲遲不表態，引起黨內不耐；另也有傳聞黨中央考慮在立委初選中納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰，避免喪失議會優勢。面對外界傳聞、放話不斷，黨主席朱立倫22日於中常會上嚴肅表示，在全心全意為南投立委補選打拼過程中，不允許謠言是非來影響黨的團結，「我們不會拖，但也不要躁進」。

對於近日蛋荒，朱立倫說，目前民眾最關心的議題，就是買得到明天早上給孩子吃的雞蛋嗎？農委會主委陳吉仲的再三保證與去年一樣，「雞蛋國家隊」去哪裡了？自己是一再看到陳吉仲只顧選情不顧民生，下南投為民進黨立委候選人蔡培慧助選，但每年都在發生雞蛋危機，為什麼要讓全民買不到雞蛋？早餐貴五塊、貴十塊還回得來嗎？

朱立倫話鋒一轉，感謝副主席夏立言上週才從大陸回來很辛苦，與非常多台生、台商接觸，「這就是我們不怕民進黨抹黑、抹紅的惡意攻擊，因為我們全心全意為民眾解決問題。」朱立倫進一步指出，台北市長蔣萬安提出幼兒三政策，桃園市長張善政引領代理教師全年聘期改革，北北基桃全心全意推動交通月票，這些都是具體為民眾解決問題，國民黨不是每天拚政治，一切以民生最優先。

朱立倫也強調，南投選舉民進黨動用全黨資源想要奪取這一席，因此國民黨一定要團結，「拜託各縣市長這次連假期間到南投助選」，用團結的心讓大家看到國民黨的決心，將來要爭取更多預算，讓候選人林明溱與南投縣長許淑華同心協力為南投打拚。

最後，朱立倫說，在國民黨全心全意，為南投打拼過程中，不允許謠言是非來影響黨的團結，「我們不會拖，但也不要躁進！我們一步一腳印，好好的為大家做事情，同時走對的路」，星雲大師說過，不說是非，不聽是非，不傳是非，也不怕是非，這個是非就是謠言，都不是事實，希望大家放下小我，讓大我為人民拚好日子。