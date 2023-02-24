男賊悠哉連偷3店…土地公前得意數鈔票！網咖包台爽玩4小就栽了

記者鄧木卿、蔡怡萍／台中報導

台中一名呂姓慣竊21日凌晨接連潛入3家店面，不慌不忙地翻遍每一個抽屜與收銀機後，共得手7萬3千餘元，再步行至附近的土地公廟，坐在椅子上滿意的數起鈔票，接著就到網咖包台開心暢玩，但警方一看監視器影像，馬上就認出身材微胖、早就是頭痛人物的呂男，並依據他的習性，在4小時內很快就將呂男逮捕。

▲呂男連偷3家店後，大膽在土地公面前將大把贓款拿出來清點。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）



警方表示，呂姓慣竊於2月21日凌晨3時許，先是搭計程車至南屯區五權西路與益豐路下車，沿五權西路步行尋找犯案目標，先鎖定一間知名森林系網美餐廳下手，發現門沒上鎖立即進入店內搜刮現金，得手約1萬9千餘元後離去。

嚐到甜頭的呂嫌似乎還不滿意，接續闖入另間展銷中心，徒手扳開大門四處翻箱倒櫃尋找值錢物品，竊得約4萬1千餘元現金；隨後又走到汽車展示中心門口，直覺有利可圖，再次赤手空拳強行打開大門，又偷得1萬3千餘元，自認為收穫滿滿的呂嫌，迫不及待清點犯罪所得，走到鄰近土地公廟就將鈔票全翻出來數錢，隨後搭乘計程車揚長而去。

▲慣竊呂男進入店內，不慌不忙地翻找收銀機。

台中黎明派出所分別先後於同日6時、8時、9時接獲3間受害店家報案，稱店家遭人入室行竊，立即成立專案小組，擴大調閱周邊CCTV鏡頭，發現身材微胖的呂嫌大半夜獨自步行經過上述店址格外醒目，且專挑未上鎖或是門鎖不牢固的店家為目標入內行竊，搭車離去前還在土地公廟前清點贓款，大膽行徑令人瞠目結舌；諷刺的是承辦員警一眼認出呂嫌曾係執行臨檢勤務盤查的對象，當時員警還一再勸誡其改過向善。

在與監視器畫面比對分析呂嫌常藏匿網咖的習性後，4小時內循線於西屯區某網咖緝獲呂嫌，查扣剩餘贓款7萬餘元，全案依竊盜罪嫌移請臺中地檢署偵辦。

▼一間汽車展銷中心也遭竊。

