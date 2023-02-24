秀新的LINE截圖！陳琬惠諷陳宗彥喬事有效率　轟蔡清祥態度輕佻

▲陳琬惠24日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委陳琬惠上周指出，行政院前發言人陳宗彥任職台南市府期間涉嫌替酒店業者「豆哥」王孝瑋喬事情，接受對方提供的性招待，法務部對此成立專案小組調查。陳琬惠今（24日）再秀陳宗彥喬事情的新事證，諷陳喬事情有效率，一小時就處理好了。另外，陳琬惠也提到對法務部長蔡清祥稱「直球對決」的態度非常不滿，希望蔡好好辦案。

行政院長陳建仁24日率內閣首長到立法院進行施政報告並備詢。陳琬惠今針對「陳宗彥案」質詢蔡清祥，但因質詢時間剩不到一分鐘，只能快速收尾；會後，陳琬惠接受媒體訪問，進一步說明。

陳琬惠秀出兩張圖，一張是陳宗彥與王孝瑋的LINE截圖，顯示陳宗彥2013年12月16日上午11時13分向王孝瑋表示，「今早剛出使管，已請經發加速，後續消防也會追」，王孝瑋於中午12時38分時回應「知道了，謝謝」；一分鐘後陳宗彥說「經發已處理好」。

陳琬惠表示，不敢說這張圖能否說明有無對價關係，但這是陳宗彥向王孝瑋報告，協助喬事情的進度，；陳琬惠諷，「陳宗彥跨局處喬事情有效率又十分迅速，一小時就處理好了」。

另一張圖則是顯示陳宗彥2013年8月24日出席台南棒球場舉辦的親子日活動。陳琬惠表示，譯文也講過，那天有相關通聯紀錄，「他們約在棒球場」。

陳琬惠說，陳宗彥之前在回應記者會上說自己沒被約談，但如果有這樣的內容，還是有相關人可以調來詢問，期待法務部重拾司法信心。

媒體詢問，為何質詢一開始不提此事？陳琬惠表示，她對（蔡清祥）說要直球對決的態度非常不滿意，她身為民意代表，提出的問題，蔡應該好好準備回應，而非用這種有點輕佻、有點傲慢的態度，所以今天是要提醒蔡，「如果你覺得你已經有在辦，那就認真辦」。

▼陳琬惠秀陳宗彥喬事情新事證。（圖／陳琬惠提供）