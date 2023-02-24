全國大掃黑逮393黑幫分子　竹聯明仁會販毒還成立「客服組」

記者邱中岳／台北報導

警政署在13日開始為期12天的全國大掃黑，共計執行56件，逮捕嫌犯393人，其中刑事局分別掌握竹聯幫明仁會成員，在苗栗街頭鬧事、連續恐嚇被害人，且還有自稱明仁會其他成員也被警方發現涉嫌外送毒品，甚至還有客服組，替毒蟲處理購毒的相關事情。

警方調查，刑事局結束為期12天的掃黑行動，治平專案共計65件，嫌犯共逮393人，其中包括竹聯幫明仁會、弘仁會、靜安會，信堂，另外還有天道盟太陽會、正義會以及天世會等組織，共計動員警力達8294人。

刑事局偵4大隊表示，竹聯幫明仁會旗下的康姓幹部等人，涉嫌連續涉犯恐嚇、街頭聚眾滋事等案情，事後查獲康嫌等14人到案，分別在住處及據點查扣鋁棒、角鐵、甩棍、空氣槍、電擊棒、彈簧刀、本票及手機等證物，全案依組織等案移送偵辦。

▲全國大掃黑12天，執行56案件，共計逮捕393人。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局偵2大隊也發現，自稱竹聯幫明仁會的幫派分子，利用通訊軟體以「外送到府」方式對外販售第三級毒品咖啡包，並將成員分為「客服組」、「製造組」、「配送組」進行交易，毒蟲可以透過客服組下單。

刑事局查獲陳姓犯嫌等8人到案，查扣新台幣235萬元、封口機、毒品咖啡包1216包、分裝工具等證物，全案依組織、毒品等案移送偵辦，販毒集團幹部等4人均經法院裁定羈押禁見。

刑事局偵7大隊也發現，國內二類電信公司涉嫌協助詐團，以假投資、防疫補貼名義送上千萬釣魚簡訊， 經清查計數名被害人遭詐騙、財損金額逾千萬元。專案小組報請桃園地檢署指揮偵辦，查獲蔡嫌等21名犯嫌到案，查扣新台幣6百萬元、犯案手機等證物。

▲警方逮捕黑幫成員，並在車上搜出棍棒。（圖／記者邱中岳翻攝）

全案詐欺、組織等案移送偵辦，蔡姓負責人遭地檢署向法院聲請羈押，其餘犯嫌則以3至5萬元不等金額交保。