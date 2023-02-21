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謝國城盃全國少棒、青少棒錦標賽登場　3月台東開打

▲LLB國內選拔賽，3月再度在棒球原鄉台東開打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲LLB國內選拔賽，3月再度在台東開打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府、台灣世界少棒聯盟（TLLB）、及謝國城棒球文教基金會共同主辦的「112年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽」、「112年謝國城盃全國青少棒錦標賽」將於3、4月在棒球的原鄉台東縣開打，拿下冠軍的球隊，將獲得參加世界少棒聯盟亞太區錦標賽的資格，若擊敗亞洲列強，將代表亞太區前往美國挑戰世界冠軍。

台東縣政府表示，今年度謝國城盃全國少棒賽將於3月18至26日舉行，青少棒賽則於4月8至16日舉辦，秉持企業ESG永續發展，以及推展棒球運動及培育運動人才，今年賽事再度由中華電信及台灣中油公司潤滑油事業部分別冠名贊助LLB少棒、青少棒選拔賽，其中，中華電信謝國城盃少棒共計15縣市參賽，謝國城盃青少棒則還在報名中，今年將有離島縣市參賽，包含金門縣及澎湖縣「離島新兵」的加入，為比賽增添更多可看性，初登板也備受矚目。

▲LLB國內選拔賽，3月再度在棒球原鄉台東開打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

為歡迎全國棒球好手以球會友，2月20日於台北舉行賽事宣告記者會，台東縣政府教育處長林政宏代表縣長饒慶鈴出席，並表示，台東氣候宜人非常適合辦理全國棒球賽事，比賽之餘，也歡迎各隊四處走走體會台東的慢經濟生活。

記者會上特別邀請統一7-ELEVEN獅宋文華及古林睿煬2位學長分享前往美國參賽的經驗，98年代表桃園市龜山國小的宋文華，率隊一路打進世界賽決賽，當時掀起一陣威廉波特旋風；古林睿煬於104年參加世界次青少棒錦標賽，在冠軍戰完封對手，助台灣完成3連霸，也是大會史上首支3連霸球隊。2位學長現場以自身的經歷鼓勵所有參賽的球員，若有機會到美國挑戰世界的舞台，一定要把握機會多看、多聽、多學，更重要的是「享受比賽」，不要留下遺憾。

縣府教育處指出，台灣世界少棒聯盟自111年起，開始承接世界少棒聯盟（LLB）相關會務，去年首度在台東舉辦2個層級選拔賽，拿下少棒冠軍的台北市福林國小，於亞太區賽事擊敗地主韓國前進世界賽，勇奪季軍，寫下台灣近12年最佳成績；獲得青少棒冠軍的台中市中山國中，在世界賽中以全勝之姿拿下冠軍，為過去11屆來台灣第8度在這項賽事奪冠，這屆台東縣少棒及青少棒代表隊分別由紅葉國小及卑南國中取得縣代表權，屆時歡迎鄉親蒞臨球場一起為小將加油。

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