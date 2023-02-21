台東首推公共工程空污費全面線上申報　拚e化申報率100%

▲台東縣首推公共工程空污費全採線上申報。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動營建工程空氣污染防制費網路申報政策，台東縣於今年度起全面要求公共工程配合採用網路申報空污費(https://www.ttacp.tw/taitung/include/index.php)，以「先公後私」的推動方式，力拼空污費網路申報率達100%之目標。

環保局指出，台東縣每年約有2,400處營建工程，其中約65%屬於公共工程，透過公部門營建工程空氣污染防制費網路申報政策推動，將可大幅加快空污費申報全面資訊化作業的腳步，目前整體網路申報使用率達75%，相較去年使用率已大幅提升約40%，此外，環保局規劃於今年度舉行4場次空污費e化申報說明會，第1場已於1月16日完成，協助工程單位更加熟悉網路申報的相關規範，日後3場次說明會歡迎業者踴躍參加，一起朝著營建工程空污費網路申報率達到100%的目標邁進。

環保局呼籲，營建業主或工程承攬商應善加使用營建空污費網路申報服務，不僅快速又方便，更能有效減少紙張浪費，一起響應節能減碳，同時也提醒大家，依空氣污染防制法規定，營建業主應於開工前完成空污費申報繳費，若未於開工前申報且逾期30日仍未繳納者，處新台幣 1,500元以上6萬元以下罰鍰；工商廠、場者，處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並限期繳納。