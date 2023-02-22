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今文昌帝君生日！求升遷、旺考運必拜　帶「這供品」恐業績完蛋

示意圖（圖／馬景平攝）

▲文昌帝君生日不只學生族拜拜求學業，文職人員、轉換跑道、求財求運也能拜。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2023年2月22日農曆二月初三是文昌帝君誕辰，文昌帝君又稱梓潼帝君、文昌君，是保護文運與考試的神祇。命理專家楊登嵙指出，不只讀書學子需要祭拜文昌帝君，求財者也需要靠智慧投資，經營者也得做出正確決斷，都需要文昌帝君開智慧。

楊登嵙指出，文昌星為二十八宿中紫微垣星官，主天下文運與祿籍；民間尊稱為「文昌帝君」，掌管士子的功名利祿。讀書人祭拜文昌帝君，祈求能金榜題名，學業成就，扶持學子無考運者，扶身定心，潛移默化，約束散漫心理，化為善念，努力向上，才思敏捷，智巧聰明，專心致志，博學多聞，順理成章。公教人員與上班族祭拜文昌帝君，祈求工作升遷、仕途如意。

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以下為祭拜文昌帝君的方式：

1.祭拜文昌帝君的供品：

祭拜文昌帝君的供品，一般以生菜為主：1芹菜：代表勤勞、勤奮，2蒜：計算，3蔥：聰明、開智慧、耳聰目明，4竹筍：順利，5包子、粽子：包中，6菜頭：好采頭，7桂花：發貴、蟾宮折桂，8發糕粽子：高中，9油一瓶：加油。其含義就是希望考生勤奮用功，一舉高中，金榜題名，得到好采頭。

2.祭拜的供品禁忌：

祭拜過的供品一定要帶回家煮給考生吃，但民俗有一項禁忌，芹菜、蔥、蒜煮時不可加丸子、蛋，免得考生考個零蛋或完蛋。喝茶的時候要喝包種茶，絕不能喝烏龍茶以免鬧烏龍，考試出差錯。

3.安文昌燈：

文昌燈不僅適用於莘莘學子、公務人員，也適用於一般受薪任職的文員、上班族、教師與所有讀書人。除參與考試之人需安奉外，對於工作有要升遷或需增進智慧、聰明之人亦需安奉。安奉文昌燈附上開光加持開竅文昌符，可帶身或放在枕頭內，讓學生智慧增長、學業進步、考運亨通、金榜題名、功成名就。上班者工作穩定、聰明開竅、智慧處事、工作升遷、仕途如意、加官晉祿。

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