豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有病變肉瘤」：業內人士才知道

▲挑選豬肉是一門學問。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

豬肉有各種部份，該怎麼挑是一門學問。有民眾買回家發現肉臭掉了，懷疑是攤販老闆在騙年輕人，對此有專業網友就分享，挑豬肉的眉角，若是懂的人就會避開「這個部位」，讓許多人都長知識了。

一名網友在臉書《爆廢公社》揭露業內人士才會知道的事，點破有一個部位盡量少吃，那就是梅花肉，雖然口感很好，是許多老饕喜愛吃的部位，但也是打針的首選。豬和人一樣會有不同體質，打針後的狀況也不盡相同，有些梅花肉會出現肉瘤，瘤的內部是綠色、淺綠、偏黃，有些是已經乾掉變粉狀，有些呈現膏狀、有些是水狀。

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其中以綠色又膏狀水狀的最臭，像排泄物一樣臭，有些甚至很刺鼻。另外，有些腫瘤集中在一個位置，或大或小，還有的是分布在整塊梅花肉上，肉販會將這些病變的位置切除，切乾淨後再擺出來賣，最擔心就是外表乾淨完整，試了幾刀沒發現，但內部其實藏有腫瘤，因此不是攤販故意欺騙，而是沒處理乾淨。

▲有專業民眾建議，盡量少吃梅花肉。（示意圖／CTWANT提供）

原PO解釋，並非所有豬都會有病變腫瘤，估計10頭豬約6～7頭或多或少會有，真正健康漂亮的豬其實很少，這樣狀況很普遍，肉販也見怪不怪。他建議，盡量吃完整的肉塊，少吃加工過或絞肉，而市場攤販賣的都會處理得很乾淨，加上生肉無法造假，冰過很容易辨識，因此攤販會把當日的賣完，遇到節日不夠賣，才會從冰箱拿隔日剩下的來賣。

原PO指出，夏天採購最好的時間是早上6～8點，此時肉販已經處理好，天氣也還沒變熱，肉還很新鮮，假如越晚去買，肉的新鮮度會越差，熱門部位也可能被買光。即使現代人比較少下廚，但要是想健康安心吃，還是盡量自己煮，最後他強調：「凡事一定要自己親身用心經歷過某個職業，你才能懂那些外人不知道的事，才不會輕易被唬爛，懂一些知識也才不會誤會別人在欺負自己」。

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