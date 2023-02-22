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求子3年懷孕寶寶沒保住！婆婆怒噴「怎顧的」　尪霸氣反應被讚爆

（示意圖／pixabay）

▲寶寶胎停讓原PO傷心不已。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

「那瞬間，我覺得自己嫁對人了！」一名女網友透露，自己和丈夫結婚3年，期間嘗試過各種方法求子，卻一直無法順利懷孕，直到2個月前肚子終於有動靜，全家都高興壞了，誰知造化弄人，寶寶最後還是沒能保住，結果婆婆竟責怪「到底是怎麼照顧孩子的？」這時老公霸氣1反應，讓她感動不已。

原PO在網路論壇Dcard發文，「結婚三年，我和老公一直都很希望能有孩子，我們到處求子，醫生該看的也看了，西醫、中醫、求神拜佛，能做的都做了，終於我在兩個月前懷孕，全家都高興壞了！因為得來不易，我真的是用盡全力在細心照顧自己和寶寶，處處小心注意，吃好的用好的，只希望給寶寶最好的環境成長」。

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女網友表示，「儘管我們再怎麼小心，寶寶還是在前陣子離開了。聽醫生說寶寶沒心跳了的當下我哭了，不只是難過寶寶的無緣離開，更是難過我沒辦法給老公一個孩子。老公沒有多說什麼話，只是不斷地向醫生詢問我的身體狀況、日後該怎麼照顧。回到家裡面對婆婆焦急地詢問，我掛著兩行淚一句話也說不出口」。

人妻提到，「婆婆很失望的說：都三年了好不容易懷了，現在又沒有了，到底是怎麼照顧孩子的？沒有想到一向溫柔的老公居然對婆婆發了脾氣。老公說：沒有了又怎麼樣，這也不是XX願意發生的，這麼會說妳要不要自己來生一個看看？接著就把我帶進房間」，霸氣舉動讓她感動直呼「那瞬間，我覺得自己嫁對人了！」

（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO慶幸自己嫁對了人。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，網友紛紛留言「老公很棒很棒！簡直典範！拍拍你！寶寶離開是因為他忘了帶一些很重要很重要的東西！這麼優質的父母，他一定會回來的！好好養好自己的身體，跟心靈！希望你們能健健康康快快樂樂的！寶寶很快會回來的」、「給你老公100分，好久沒看到這種神隊友文章嗚嗚」。

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