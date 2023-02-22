沒政府？彰化母子受虐報警3次被「喬掉」　監院糾正彰化縣府、縣警局

▲彰化粘男長期對王姓母子施暴。（圖／記者唐詠絮攝）



記者杜冠霖／台北報導

彰化粘姓男子長期家暴王姓妻子與6歲繼子，王女友人看不下去向網紅投訴，一段粘男狠踹幼子的畫面曝光，整起家暴案才被揭發。監院調查發現，受害者3度向警局報案，警方未積極處理，甚至致電加害者友人「喬事」，讓受害者持續受虐，事後還刪除通話音檔，彰化縣府未善盡保護職責、更在新聞稿謊稱已安置受害者，監院22日通過糾正彰化縣警察局及彰化縣政府。

彰化一對王姓母子長期遭到粘男家暴，多次報案都沒有下文，直到網紅爆料粘男施暴影片後，整件案情才曝光，影片內容中，男童遭粘男狠心用腳連續踹倒7次、還出言恐嚇「不准哭」、「你眼淚給我掉下來試試看」，事情爆發後，彰化縣警方才在台中將粘男拘提到案，全案依傷害、妨害自由等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

監院調查全案發現，王女長期受到家暴，向彰化縣鹿港分局報案後，所方處理方式不僅輕率不當更違法，導致王姓母子受到更嚴重的家暴，該警局有重大違失，且王童前後7次被嚴重暴打，更嚴重到需要至醫院縫合手術彰化縣府社會處卻始終將王童視為家暴目睹兒，並未給予必要之保護，顯有漏洞。

監委葉大華指出，王女前年7月遭粘男要脅四處借錢、逼迫搬石塊，王童也被粘男強迫罰站在屋外，粘男還不斷拿石頭丟砸並威脅：若放下石塊就打死她和王童。王女趁隙將粘男鎖於門外後，去電派出所找胡姓員警報案：「拜託趕快來救我，粘男要發瘋了」，希能在第一時間得到警方的救援。

調查報告指出，胡姓員警接到電話後並未通報主管跟勤務中心，選擇交辦柳姓跟方姓員警到現場查看，更私下聯繫粘男友人A男到現場排解，而柳員及方員抵達後，未查明並確認當事人安危，前後僅停留6分鐘因臨時受理其他交通案件，便輕易託付A男處置隨即離開，之後未再聞問也未通報家暴案件，當日也未登載工作紀錄簿，致使案件完全脫管。

調查報告中顯示，王女因求助未果後再度遭到粘男暴力對待，胡姓員警未確認是否需要警方協助，當晚竟選擇去電A男、而非報案被害人王女，胡姓員警事後還指責王女向其他警察機關檢舉，更在監察院啟動調查後，移除關鍵的通話錄音檔案。

調查報告中指出，王女求助未果再遭粘男家暴後，轉往其他轄區向110報案。鹿港分局福興分駐所雖受理該起家暴案，但未依規定交付被害人安全計畫書。王女報案後回到娘家，因粘男仍到附近不斷叫囂，只能再度求助警方，但洪堀派出所員警及鹿港分局家防官皆未依規定採取安全保護措施，讓王女及其子仍飽受威脅恐嚇。且洪堀派出所林姓員警陪同王女前往粘男住處取回物品，竟要求王女去電A男一同到場協助處理。

王女事後向彰化縣警察局、內政部警政署陳訴洪堀派出所不當處理家暴案件，然鹿港分局、彰化縣警察局皆未能確實查明，只對柳員、胡員及方員分別申誡1次、劣蹟註記；內政部警政署則以彰化縣警察局「已依權責查結」，簽案處置。

監委指出，直到網紅正義哥於媒體揭露本案後，彰化縣警察局才澈查並重新議處，但已錯失時機，損害政府與警察機關聲譽。顯示警政署及彰化縣警察機關未能正視王女投訴，未確實維護家暴被害人之人身安全。

2位監委表示，相關員警在本院詢問時也反映其所受訓練與現場實務狀況有相當落差。凸顯警察人員的專業知能薄弱、觀念偏誤，施訓內容也未能達到效果，亟待內政部警政署積極檢討解決。

此外，調查報告也顯示，王童自109年間即遭到粘男多次施虐致傷，但彰化縣政府社會處接獲通報後，兒保社工僅1次家訪，就斷定王童過往較無實際受暴情事，屬目睹兒。

▼彰化恐怖丈夫踹子毆妻。（圖／民眾提供）



之後王女110年8月以LINE向兒保社工求助，傳送王童曾多次被粘男虐待致傷的照片，110年12月社會處也再度接獲通報，卻皆未給予必要的處置與保護。直到媒體揭露後，彰化縣政府才對粘男提出獨立告訴，有違《兒童權利公約》及我國兒童保護相關法律規定，社會安全網顯有漏洞。

調查報告指出，王童受虐後身體上有明顯的瘀傷及裂傷縫合，幼兒園教保員雖見到王童有傷，也曾因王童請假而去電王女，卻未能察覺王童受虐情形並採取通報，顯然6歲以下幼童受虐防範保護機制出現漏洞。

且王童接受早療時遭心理復健師拍打大腿、捏耳、扳頭，因而有驚嚇、抗拒繼續早療等身心症狀。然社會處對於該起兒保通報事件，竟視為「醫療糾紛」轉給衛生局處理，後續衛生局也未調查釐清，只憑心理師所說「使用觸覺提醒幫助專心」，認定未違反心理師法。顯見彰化縣政府未能善盡保護兒童的責任，應檢討改進。

2位監委指出，王女前年遭家暴後就帶著王童至娘家居住，彰化縣政府卻在110年12月10日發布新聞稿說：「從7月29日之後，王女就到社會處所安置的地點」，明顯與事實不符。上述亟待彰化縣政府確實檢討改進，以確保家暴被害人及其子女不受家暴的侵害侵害與影響。

監委紀惠容痛斥，警方不僅便宜行事、對家暴認知有問題，甚至欺上瞞下，刪除相關報案紀錄，社會局還發文說已安置，但明明是受害者跑回娘家，縣政府居然公然說謊，簡直離譜、匪夷所思。