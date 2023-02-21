賴清德存款僅250萬！保險費已繳2700萬　仍背千萬元房貸

▲賴清德、蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（21日）公布最新財產申報，副總統賴清德與太太吳玫如的存款250萬3910元，跟去年申報的資料相比，增加了98萬2758元，且繳了173萬5299元的房貸；行政院長蘇貞昌與太太詹秀齡的存款共2034萬496元，增加了489萬7050元。

根據廉政專刊第195期公務人員財產申報表，賴清德2022年12月14日申報，其有1筆台南市安平區土地、1筆位在安平區的建物、一部吳玫如名下的汽車、與吳的存款共250萬3910元、10筆儲蓄型保險，累積已繳保險費折合新台幣共2709萬1681元，要保人皆為吳玫如；另賴清德有因2021年購買房屋，目前有1507萬4935元的1筆債務。

對比2021年12月20日的申報紀錄，賴清德同年1月8日出售各1筆台南市中西區的土地與建物，前者取得價額838萬，後者變動時價額300萬，因此未列在此次財產申報中；而存款則從152萬1152元，增加了98萬2758元、累積已繳保險費2519萬1507元，多繳了1900萬174元、房貸部分從1681萬234元，減少了173萬5299元。

蘇貞昌部分，其2022年11月1日申報有5筆土地、1筆建物、1部在詹秀齡名下的轎車、存款2034萬496元、1筆「蘇貞昌標章」、6筆儲蓄型保險，累積已繳保險費折合新台幣共1435萬9830元，要保人為1筆蘇貞昌、5筆詹秀齡，另蘇與詹的債權總金額共800萬。

蘇貞昌的備註欄寫道，詹秀齡的華南商業銀行綜合存款因國泰人壽312還本終身壽險保單到期歸還300萬元。至於蘇貞昌信託方面，則有台北市中山區與桃園市龜山區共5筆土地、台北市中山區3筆建物。

對比2021年11月1日申報紀錄，蘇貞昌與詹秀齡的存款自1544萬3446元，增加了489萬7050元、累計已繳保險費1121萬33元，多繳了314萬9797元；其餘未變。