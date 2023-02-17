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全台近20校被列專輔！教團批五都無作為「籲監院調查怠惰失職」

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部退審會累計將24所私校列為退輔學校，但五都至今仍無作為。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部退場審議會今（17日）開會，並通過將台南私立新榮高中、苗栗私立大成高中等二校被列為專輔學校，全國私校工會今晚指出，教育部私校退場審議會共處理8所私立大專及16所私中，累計有18校被列為專輔學校，另有6校被清算，但至今未見雙北桃中高等五都審議轄管私中退場，特別是北市已有中興、方濟、立人及文德等私中傳出停招消息，北市府教育局卻至今無作為，對於直轄市政府處理私校退場牛步化，呼籲監察院主動調查是否有怠惰失職情形。

教育部退審會從去年九月起開始開會，隨後陸續公布專案輔導學校名單，包含今天的台南私立新榮高中、苗栗私立大成高中二校，被列為專輔學校，截至今天為止，私校退審會處理8所私立大專校院及16所私中，其中累計18所學校被列為專輔學校，另有6所學校被解散或清算，等於私校退審會「已處理24所私校」。

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全國私校工會表示，新榮高中與大成高中，均因財務顯著惡化被列專輔學校，其中大成高中還積欠教師薪資，且經主管機關依教師待遇條例處罰情形，成為依私校退場條例第六條第一項五款列專輔學校首例，私校工會提醒各校依法正常發薪，避免被列專輔學校。

目前新榮高中只剩23名學生，私校工會表示，居台南市47所公私立高中末位，而教職員只剩9人，師資及行政人力似難以符合開課及學校運作基本規模，被列專輔學校並不意外。

至於大成高中，私校工會指出，因教師紛紛離職，去年8月發生開學後無法開課情形，迫使教育部緊急安置學生到他校就讀，是尙未被公告為輔導學校就已經人去樓空、停止運作的罕見案例。私校工會建議大成高中，若評估未能在改善期內與他校合併或改辦其他公益事業，可思考主動申請停招，讓公權力介入重組董事會並由退場基金妥善處理欠薪，也呼籲教育主管機關特別注意教職員異常大量離職私校，避免再發生像大成高中開學卻無法開課情形。

不過，私校工會強調，目前主管機關處理私校退場有中央與地方步調不一情形，教育部至今已召開11次私校退場審議會，累積處理8所私立大專及16所私中，但卻未見台北、新北、桃園、台中及高雄等五都審議轄管私中退場，特別是台北市已有中興、方濟、立人及文德等私中傳出停招消息，北市政府教育局至今無作為，而對於直轄市政府處理私校退場牛步化，呼籲監察院主動調查是否有怠惰失職情形。

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關鍵字：

專輔學校教育部全國私校工會監察院五都

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