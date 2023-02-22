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助經濟不利學生「學習取代工讀」　教部補助78校共4.4億元

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部協助經濟不利學生以「學習取代工讀」，今年補助大專校院4.4億元。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為協助經濟不利學生安心就學，教育部挹注經費及結合社會大眾捐資，協助經濟不利學生以「學習取代工讀」，112年度核定補助78所公私立技專校院，補助經費約4.4億元，近6年補助經費已達26億元，教育部期待社會大眾及民間企業團體，一起為經濟及文化不利的學子散播愛的種子，讓孩子們有機會翻轉自己的未來。

教育部表示，為協助經濟不利學生安心學習及順利完成學業，推動高等教育深耕計畫「提升高教公共性〜完善就學協助機制」，獲補助學校推動以「學習取代工讀」多元輔導機制，例如英語文增能、課業輔導學習計畫及競賽與證照輔導等，讓學生獲得學習獎助學金，減少打工時間，以兼顧課業及生活所需。

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此外，教育部也鼓勵學校積極對外爭取社會及校友資源，依學校募款額度，提供每年度最高500萬元的同額補助額度，建立學校永續助學基金。

以崑山科技大學為例，教育部指出，該校積極結合校友會、慈善機構、基金會及產學合作企業等社會資源，107至111年共募得700萬餘元，累計並獲得教育部同額補助700萬餘元，平均每年協助約3千人次學生，崑山科大結合教育部補助經費，發揮公私協力效益，讓學生能夠安心就學。

就讀崑山科技大學資訊工程系吳同學，獲得學校提名2023年總統教育獎殊榮，教育部表示，過去吳同學得利用課餘時間在校打工，還要負責照顧父母，現在因為參加本計畫，可專心讀書學習並獲取獎助學金，更有機會嘗試學習新技能與知識，除了參加創新發明競賽獲得金牌，也用課餘時間參加社團及公益活動，並獲教育部青年發展署「青年志工團隊績優服務獎」。

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