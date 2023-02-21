蔣萬安「每年補助5萬」政見難兌現　提高私幼學費補助遭中央3度駁回

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於去年競選期間，拋出2至4歲每學期補助私幼1萬3660元學費，提升成每年5萬元（意即每學期2萬5000元），當時執政的前台北市長柯文哲則喊提高至2萬5880元；但國教署盼將私幼教育補助退場，因此在柯、蔣任內3度駁回，使蔣萬安當年拋出的政見窒礙難行。

回顧2022年九合一大選期間，蔣萬安拋出諸多教育政策，包括增設幼兒園班數、補助幼教課程及設施，補助私幼學費，拋出「從2至4歲每學期補助1萬3660元，提升至每年5萬元（每學期2萬5000元）」。

但當蔣萬安提出補助私幼學費後，當時的台北市長柯文哲也召開記者會，公布「您我寶貝你」方案，將2至4歲每學期補助1萬3660元，提高到每學期2萬5880元（每年5萬1760元），硬是比蔣萬安多了每學期880元、1年1760元。

不過，由於教育部國教署自2019年起，要求包含台北市在內的8個縣市，將既有就學補助或津貼方案辦理退場，因此3度駁回柯文哲的「您我寶貝你」方案，倘若台北市今學年度第2學期仍新增相同性質的幼兒就學補助，就要扣減補助北市教育經費1.53億元，也代表蔣萬安拋出的「每年5萬元」補助私幼學費受阻。

除了台北市之外，其餘7縣市的私幼補助皆退場，但台北市為全國私幼收費最高的縣市，台北市教育局副局長陳素慧表示，蔣萬安非常關心私幼家長，所以盼教育局規劃新補助方案。據了解，主管台北市文教相關局處的副市長林奕華，日前已帶隊向教育部溝通，希望能爭取到比1萬3660元更好的方案，但仍待中央、台北市進一步溝通。