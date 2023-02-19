運動游泳明起免戴口罩「圖書館也鬆綁」　校園3／6才解禁

▲明起到國家圖書館等社教館所，室內可以免戴口罩。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中央疫情指揮中心日前宣布，口罩禁令明（20日）起鬆綁，全國社教機構、運動場館也同步放寬規定，教育部已發函到各公私立圖書館、社教機構、競技及休閒運動場館及游泳池等場所，明起進入上述場所的民眾與工作人員可自主決定是否佩戴口罩。

因應本土疫情逐漸平穩，指揮中心宣布自明天起實施口罩第二階段鬆綁政策，教育部也針對圖書館、社教館所、運動場館與游泳池等，訂定新的防疫管理指引，日前也發函到上述社教場所，宣布明起進入室內民眾、以及場所所屬工作人員，可以自主決定佩戴口罩，但放寬的圖書館不包含學校圖書館，運動場館也是以公共運動設施、運動場館及非學校的體育活動為主。

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不過，教育部在函文中也指出，有以下特殊情境者，仍建議佩戴口罩前往上述場所，包括有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合、與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）接觸時。

教育部所屬社教館所、競技運動場等明起口罩鬆綁，但各級學校、補習班、安親班、幼兒園等，則要等到3月6日才鬆綁。教育部日前指出，考量即將到來的228連假，師生可能出入人潮聚集或觀光景點，故校園口罩延至3月6日起放寬，校園室內空間由各校自主決定是否佩戴口罩，但校內健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等，則比照醫療照護機構和公共運輸等指定場所的規定，仍應佩戴口罩。