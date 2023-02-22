世展會籃海計畫3年　南投霧社鷹、衝鋒槍、夢幻隊以球會友

▲世界展望會推動「籃海計畫」培育籃球選手。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

世界展望會推動「籃海計畫」有成，日前舉辦中區期中交流賽，南投縣的霧社鷹隊、山城衝鋒槍隊、信義夢幻隊共60位青少年，在球場上以球會友；南投縣長許淑華感謝展望會對偏鄉孩子的照顧，承諾未來縣府會投入更多教育成本，為孩子奠定教育基礎，提供翻轉人生的機會。

本次交流賽事於9日在埔里國立暨南國際大學舉辦，許淑華到場與展望會長李紹齡、暨大校長武東星一起為3隊球員加油打氣，並進行開球儀式。

世界展望會指出，前年10月起執行籃海計畫，在花蓮、宜蘭、台東打造3支球隊，透過籃球運動讓參加的孩子們在品格養成、情緒安定及學業上都有所成長；今年東部增加1隊，並分別在南投及台南各設立3隊，目前全國各地共有10隊。

其中3支南投隊伍成員都來自縣內各部落，各隊隊名及隊徽都出於孩子的創意：信義夢幻隊以只輸過一場的NBA夢幻隊為目標，以信義鄉常見的水鹿為吉祥物；霧社鷹隊來自風景秀麗的仁愛鄉，以霧社櫻花及山區經常出沒的老鷹融合為孩子們的象徵；埔里的山城衝鋒槍隊以NBA湖人隊的紫、黃色作為主色調，手持衝鋒槍的山豬展現出孩子們的拚勁，要努力直搗敵營。

李紹齡說，展望會在台灣資助4萬5千名弱勢兒少，青少年時期有人際、情感、學業等問題，藉由本方案讓孩子品格與學業穩定成長，運動對孩子也是很好的發洩管道；籃球則是費用最低且隨處可從事的運動，而偏遠地區孩子資源較少，籃球也較易推廣，籃海計畫就此產生，但並非希望他們成為職業球星，而是透過培訓活動讓同儕間彼此影響、一起進步，希望明年達20隊規模。

許淑華指出，世展會長期照顧偏鄉孩童，籃海計畫讓偏鄉孩子透過籃球運動提升專注力、找尋人生方向，也透過團體生活及團隊運動加強凝聚力、學習合作精神，感謝展望會對南投孩子的關心；未來縣府會增加孩子出國獎助學金，選手與教練參加比賽也提供獎助金，讓更多優秀的體育選手留在南投。