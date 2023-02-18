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台東第2屆品學盃校際籃球對抗賽2／18熱血開打

▲縣立體育館優化啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲縣立體育館優化啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府舉辦第2屆「品學盃校際籃球對抗賽」，並配合縣立體育場館優化啟用典禮，18日在台東縣立體育場舉行。

縣長饒慶鈴表示，感謝體育署補助台東縣25項及校園運動設施修繕費用，為提供縣民更安全友善的運動環境，縣府爭取並投入共約7,800萬元經費，修繕縣內既有體育場館，現已完成台東縣立體育館及體育場、東海運動公園、縣立溜冰場及豐田簡易球場的整修。此外在秉持「品格第1，學科第2」的原則，舉辦第2屆「品學盃」校際籃球對抗賽，讓學生瞭解體育非純粹的競技，更應注重自律精神及學習動力，希望孩子不只是體育表現優秀，也要品格優先、學業兼顧，才能成就更好的自己。

▲縣立體育館優化啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

體育場說明，這次體育館的整修重點，包含將室內場地更換成北美楓木專業運動地板，並裝設全新的音響系統，相信搭配DJ音效後，能讓大家觀賽時更有沉浸感；另設置肌力教室，備有針對銀髮樂活族群適用的緩和式油壓健身器材，未來將以團體開課的方式讓長輩增加肌力；而外牆重新施作仿石漆，配上精心設計的燈光後，夜間更是環境美、氣氛佳。

▲縣立體育館優化啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處表示，品學盃校際籃球對抗賽，其目的是希望藉由體育競賽，成為學生們在陶冶品德及學業修習上的助力，在去年各校皆看見選手們不只在球技上精進，在行為表現上更有顯著的成長，因此參賽隊伍由8隊增加到11隊，為了讓比賽更有可看性，依各隊戰績分成3組，讓實力相當的隊伍互相對戰，更能增進選手們良性的競爭，砥礪彼此，並配合體育館整修完工，將開幕賽訂在體育場舉行，讓球員優先體驗國際規格之比賽場地。

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