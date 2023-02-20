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林來瘋時期有多強？　球迷曝「林書豪1數據」超猛：贏很多NBA球員

▲▼林書豪加盟PLG職籃首場先發出賽,賽後親自出席記者會回應媒體提問。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪加盟PLG職籃。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

林書豪重磅加盟PLG高雄鋼鐵人，讓籃球迷興奮炸，18日登台第2戰，最終鋼鐵人以91比102吞敗，無緣本季首次2連勝，一名網友就指出，記得當年林書豪突然爆紅，新聞媒體都在報導，想知道林書豪當時有多強？貼文一出掀起討論，「林來瘋時期，持球時間長得跟鬼一樣」、「NBA一堆怪物，能出頭當然強」。

原PO在PTT發文，「林書豪當年在NBA真的很強嗎？」聽到林書豪回台灣打球的消息，想起當年在美國竄紅的往事，「當時媒體每天都在報導他的消息，認真問，他當年在NBA是真的很強嗎？有沒有會打籃球的鄉民出來幹古一下，有沒有八卦？」

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對此，不少網友都提到林書豪2012年的表現超猛，「林來瘋那時候很強」、「初期真的速度超猛」、「在老大面前幹快40分你說呢」、「基本上大概第六人水準」、「很強啊，還特例進明星賽」、「那時候林來瘋前，說尼克能進季後賽應該沒人信吧」、「真的很強，聯盟前幾快的，甚至比有些黑人還快」、「能在NBA拿5000分已經是不錯的球員」、「全世界華人有幾個能在NBA先發」、「能在那種黑人主場吃飯的黃種人都超強」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友回憶「林來瘋」時期。（圖／翻攝自PTT）

不過，自從林書豪受傷之後，表現就不如以往，「受傷前強啊，但是打法吃體能，傷後差太多了」、「真的很懷念沒受傷沒斷之前，亂飛的時候」、「膝蓋沒傷之前很強」、「那個傷真的影響很大，不過起碼有立足過了」、「受傷後，年紀也有了，當年真的強」、「大傷後速度回不去，投籃又沒進步」。

林書豪本月12日迎接PLG職籃初登場，全場繳出21分、6籃板、13助攻，率領高雄17直播鋼鐵人終止4連敗順利奪勝，精彩表現也讓他以近7成得票率，拿下PLG職籃第15周MVP殊榮。此外，根據高雄17直播鋼鐵人球團公布資訊，林書豪相關周邊商品不到一周，銷售金額已經突破500萬元台幣。

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