粗工酒駕撞死人又再犯！拒繳9萬罰款　被查出擁千萬土地當豬舍　

▲新北王姓男子(左)急忙還清酒駕撞死人的賠款與罰單共約360萬元，保住祖產免被法拍賤賣。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

新北1名王姓男子2017年酒駕開車撞死人，所犯業務過失致死罪還在審理期間，他竟於2018年又酒駕騎機車被查獲，並拖欠罰單9萬元，後因前案死者的家屬聲請查封拍賣他名下1筆市價1000多萬元土地求償，追討罰單的行政執行署新北分署也聲請併案執行，王男怕祖產遭賤賣，日前自覓買主出錢付清賠款與罰款，將聲請停止法拍與解封出售，據悉，王男自稱不僅不敢再酒駕，「只要身上有酒味，也不敢開車或騎機車了」。

現年52歲的王男原本在營造廠工地做粗工，2017年8月間，他在工地喝完啤酒加保力達，醉醺醺開車上路撞死1位騎機車的女子，被依業務過失致死罪判刑1年2月定讞入監服刑，但前案還在審理期間，王男在2018年9月又被逮到騎機車酒測值超標，經新北市政府交通事件裁決處裁罰9萬元。

王男拖欠罰單，被移送新北分署強制執行，新北分署查出王男名下在新北市樹林區有1塊約71坪的土地，市價超過1000萬元，已被前案死者的家屬聲請查封，新北分署因顧慮比例原則而沒聲請拍賣，但王男收入不穩定且無其他財產，執行一直無功，直到今年(2023年)初，前案死者的家屬聲請拍賣王男土地求償，事情出現轉機。

原來王男2020年9月出獄後，和死者家屬達成和解，除了強制責任險的210萬元理賠，他還須再付350萬元，但因無業始終沒兌現，新北分署接獲法院通知定於下月(3月)中旬拍賣，趕緊聲請併案執行，可從拍賣價款取回9萬元罰款。

結果王男上周突然現身新北分署，把罰單與另外拖欠的機車燃料使用費、健保費共約10萬元一次付清，他透露，名下土地是2016年間長輩分家贈與的祖產，目前做為豬舍，若法拍可能會被賤賣，所以他趕快找到1位買家，願先出錢給他還清賠款與罰款，接著就能聲請法院停止拍賣與塗銷查封，以便過戶給買家。

王男並還想辯解2018年的酒駕只喝了一些啤酒、有點酒味就被抓，機車也被扣留等等，新北分署勸導他酒駕就是不對、切勿再犯，王男連忙表示這2次酒駕已學到重重教訓，「就算沒喝酒，只要身上有酒味，也不敢開車或騎機車了」，現在都乖乖搭大眾交通工具，或請老婆來接他。

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