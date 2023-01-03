「紅富海」吸金案第4拍！主打26支名錶　百達翡麗120萬拍定

▲「紅富海」違法吸金案3日在苗栗地檢署辦理第4次拍賣，以26支名錶為主打商品，定拍金額共計968萬3000元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

「紅富海」心靈導師非法吸金百億，主嫌黃圓映判決定讞後，苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署拍賣黃圓映財產，3日在苗栗地檢署辦理第4次拍賣，以名錶、金飾為主，45件標的、拍出43筆，定拍金額共計968萬3000元，其中最高價是1支「PATEK PHILIPPE腕錶」，120萬元拍定。

新竹分署表示，本次拍賣以26支名錶作為主打商品，品牌涵蓋勞力士、百達翡麗、愛彼、浪琴等，由於手錶並無一定市價，會受到新舊、保存狀況及個人喜好等各種因素影響，因此，新竹分署先在上月23日舉辦一場名錶、珠寶鑑賞會，讓有興趣的民眾可近距離搶先觀看，物色心儀的拍賣標的，也讓今天拍賣進程相當順利。

今天拍賣會從上午9時14分開始進行，原訂上午8時30分開放登記應買與閱覽，早於8時就有民眾陸續在會場外等待，許多人是從外縣市過來，現場相當熱鬧。拍賣進程至上午11點半結束，拍賣標的45件，拍出43件標的，定拍金額共計968萬3000元，扣除2件流標物件，總溢價超過200萬元。而今天拍賣最高價是1支「PATEK PHILIPPE腕錶」，起喊價從99萬9千元喊到120萬元拍定。

新竹分署表示，由於扣押物件只剩下擺件藝術品等，「紅富海」囑託拍賣物件進入倒數最後階段，有興趣的民眾請把握最後機會，想搭上這末班車的人，請密切注意新竹分署官方網站資訊。

▲「紅富海」第4次拍賣最高價拍出商品，是一支「PATEK PHILIPPE腕錶」，定拍金額120萬。（圖／記者蔡文淵翻攝）