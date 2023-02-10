「紅富海」第5波拍賣登場　青田石雕十八羅漢吸睛...還有勞力士錶

▲行政執行署新竹分署將籌畫「紅富海」案第5波拍賣會，青田石雕刻的「十八羅漢」是主角。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

「紅富海」心靈導師非法吸金案苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署對其名下財產拍賣變價，將進行第5波以石調藝品為主的拍賣，85件藝品中又以由青田石雕刻而成的十八羅漢最受矚目。

「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，從111年1月開始，迄今已進行4波拍賣，每次拍賣會都相當成功，共拍得7384萬元，新竹分署正在籌畫第5波拍賣。

新竹分署預告，第5波拍賣的物件多達85件，其中以石雕藝品數量最多，而其中最受矚目的，是由青田石雕刻而成的「十八羅漢」，每一尊羅漢的雕工都相當精美，栩栩如生，表情十分生動，且色澤透亮，十八尊一字排開，相當有氣勢。

新竹分署表示，先前流標的雞血石藝術品、勞力士手錶也將再次推出拍賣，由於是再度拍賣，底價相較於第一次更加低廉，想撿便宜的民眾切勿錯過本次拍賣。其餘拍賣物件之資訊，也將陸續釋出，有興趣的民眾，務必密切關注新竹分署官方網站。

▲行政執行署新竹分署將籌畫「紅富海」案第5波拍賣會，青田石雕刻的「十八羅漢」是主角。（圖／記者蔡文淵翻攝）