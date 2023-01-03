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社會 社會焦點 保障人權

「紅富海」吸金案第4次拍賣　26只鑽錶登場...還有黃金餐具組

記者蔡文淵／苗栗報導

民國112年的第一個上班日，苗栗地檢署有一場名錶拍賣會，「紅富海」心靈導師非法吸金案，苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署對其名下財產進行第4波拍賣變價，預計拍賣標的有45件，其中包括26只名錶，經鑑價總價值超過1000萬元。

▲▼行政執行署新竹分署對紅富海「太仁心靈導師」黃圓映名下財產今(3)日進行第4波拍賣，預計拍賣標的有45件，其中包括26支名錶。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲行政執行署新竹分署對紅富海「太仁心靈導師」黃圓映名下財產今(3)日進行第4波拍賣，預計拍賣標的有45件，其中包括26支名錶。（圖／記者蔡文淵翻攝）

「紅富海」公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，2003年起以豐厚利息為餌，廣設道場舉辦心靈講座，非法吸金上百億餘元，案件2011年爆發，受害人多達7935人，經最高法院判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收。

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署，針對黃圓映名下財產分批進行變價，去年1月19日首拍就拍出685萬金額，4月19日二拍2974萬元，8月2日以雞血石為主的三拍得2760萬元，今天進行以名錶主打的第4拍，還特別訂在1月 3 日上午 9 時14 分開始進行拍賣，就是取13914「一生就一次」的諧音。

新竹分署為了讓民眾在拍賣前可以到場仔細鑑賞，於去年12月23日在苗栗地檢署院檢大樓一樓大廳舉辦拍賣前名錶鑑賞會，當天就吸引許多民眾及錶迷到場參觀。

新竹分署表示，此次拍賣標的有45件，其中有26件名錶，幾乎每件都是知名品牌，如勞力士、百達翡麗、愛彼等等，這些名錶保值性高，市場價格經久不衰，經鑑價之總價值超過1,000萬元，另有上次流標的黃金餐具組也會在今天推出拍賣。

拍賣會準時在上午9時14分開始，有110多位民眾餐與競標，第一件勞力士滿天星鑽錶，底價81萬8千元，流標，第二件18k金勞力士金錶以26萬5千元順利拍出，拍賣會預計進行至3日中午為止。

▲▼行政執行署新竹分署對紅富海「太仁心靈導師」黃圓映名下財產今(3)日進行第4波拍賣，預計拍賣標的有45件，其中包括26支名錶。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼行政執行署新竹分署對紅富海「太仁心靈導師」黃圓映名下財產今(3)日進行第4波拍賣，預計拍賣標的有45件，其中包括26支名錶。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲行政執行署新竹分署對紅富海「太仁心靈導師」黃圓映名下財產今(3)日進行第4波拍賣，預計拍賣標的有45件，第一件標的，滿天星鑽錶流標。(圖／記者蔡文淵翻攝)

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