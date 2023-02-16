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執行署拍賣又來了！ 85件名錶、奇石 　青田石18羅漢一次帶回

▲▼執行署拍賣又來了！ 85件名錶、奇石 　青田石18羅漢一次帶回。（圖／新竹分署提供）

▲新竹分署針對紅富海案進行第五次拍賣。（圖／新竹分署提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署，就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行拍賣，迄今已進行四波，每次拍賣會都相當成功，新竹執行署近日內將再公布第五波拍賣。

本次「琉金歲月石來運轉」拍賣會，有3件琉璃工房的琉璃藝品，作工精細，燈光照射下相當晶瑩剔透，且均有保證書。此外矚目物件還有中國四大國石美稱的青田石雕刻而成的十八羅漢，共計有十八尊羅漢一應俱全，如此齊全的拍賣物件十分難得出現，等待有緣人來收藏。

▲▼執行署拍賣又來了！ 85件名錶、奇石 　青田石18羅漢一次帶回。（圖／新竹分署提供）

▲▼本次拍賣中有3件琉璃工房的琉璃藝品，以及先前流標的5件雞血石藝術品、2支勞力士手錶，共計85件。

▲▼執行署拍賣又來了！ 85件名錶、奇石 　青田石18羅漢一次帶回。（圖／新竹分署提供）

本次其他各式各樣的石雕藝品，每一品項都各有特色，雕工也非常精緻。而先前流標的5件雞血石藝術品、2支勞力士手錶也將再次推出拍賣，本次拍賣物件多達85標，數量龐大的奇石藝品，相當罕見，收藏家們切勿錯過本次機會。

因藝品並無一定市價，會受到藝品本身之雕工、材質、色彩及個人喜好等各種因素影響，仔細端詳藝品是需要的，新竹分署為此再次提前於拍賣期日前籌備本場次鑑賞會，一次展出85標拍賣物件，以滿足民眾需求。

▲▼執行署拍賣又來了！ 85件名錶、奇石 　青田石18羅漢一次帶回。（圖／新竹分署提供）

▲▼拍賣中有多件奇石藝品，其中最受矚目的是由四大美石之一的青田石雕刻的18羅漢。

▲▼執行署拍賣又來了！ 85件名錶、奇石 　青田石18羅漢一次帶回。（圖／新竹分署提供）

本次鑑賞會也是「紅富海」拍賣案展出最多物件的一次，極有可能是本案最後一次的鑑賞會，錯過不再。

這次鑑賞會訂於 112 年 2 月 21 日上午 9：30 至上午11：00在苗栗地檢署院檢大樓一樓大廳舉辦，有空的民眾歡迎到場「眼見為評」，沒空來參與的民眾也不用扼腕，新竹分署為落實法務部「公益便民」的政策，特於官網併同提供本次所有拍賣物件「線上圖鑑」閱覽的服務，不限時間地點用手機或電腦即可將本次拍賣共85標物件於線上輕鬆瀏覽，只要輕輕點選喜愛的物件圖鑑即可觀看高畫質原始照片檔，可拉近距離清晰觀察每個物件細膩的雕工，完全不會失焦模糊，如有喜歡的物件記得於112年3月7日上午9：30到現場參與競標，把心儀物件帶回家。

▲▼執行署拍賣又來了！ 85件名錶、奇石 　青田石18羅漢一次帶回。（圖／新竹分署提供）

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