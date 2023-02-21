郭台銘批蛋荒看不到盡頭　農委會：感謝郭董關心台灣雞蛋產業

▲農委會主委陳吉仲（左）、行政院副院長鄭文燦（右）日前視察雞蛋供應情形。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（21日）在臉書發文，針對全台鬧蛋荒卻還看不到盡頭，痛批民進黨尚未找到有效的調控作為，只做大內宣希望取得社會諒解。農委會隨即發布新聞稿回應，感謝郭台銘關心台灣雞蛋產業及消費者權益的建議，強調尊重雞蛋市場機制，同時也持續加強調度、穩定供蛋。

農委會解釋，過去飼料成本歷經兩波上漲，一是COVID-19疫情導致的船運成本提高，另一是俄烏戰爭導致的玉米等穀物價格上漲，所以蛋雞的飼料成本每公斤由11.2元上漲到17.3元，漲幅約54.5%，這也是讓國內產地蛋價從每台斤23.5元上漲到42.5元的原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會表示，面對這波禽流感來勢洶洶，全球都面臨嚴峻挑戰，這次禽流感新病毒株H5N1是歷年來致死率最高，造成全球各地家禽產業和雞蛋產量受到重大影響，美國已經撲殺5700萬隻、日本撲殺1478萬隻雞，法國也撲殺了2000多萬隻，台灣約撲殺74萬隻。

農委會說，感謝所有地方政府和各單位防疫同仁共同努力，把禽流感防控做到最好，但各種疫病加上氣候因素，還是造成雞蛋產量減少，為滿足民眾需求，將持續努力加強調度以滿足消費者需求，更重要的是，禽舍改建轉型刻不容緩，農委會將盡快提出獎勵措施。