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缺蛋？他實測「15分鐘買到2盒蛋」嗆可憐　PTT鄉民看價格笑：盤子

▲▼雞蛋營養價值。（圖/Unsplash、Pexels）

▲近期不少民眾反映買不到雞蛋。（圖/Unsplash、Pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

受到氣溫、禽流感與換羽等因素影響，國內蛋量供應不足，雞蛋價格每台斤上漲2元，農委會也為此做4大措施協調，但仍引發外界討論。對此，一名網友實測，用外送平台15分鐘就可以買到兩盒雞蛋，「果然不意外，就一堆低能在跟風亂喊」，然而網友看到購買價格為322元而笑出來，「哪來的盤子，笑死」。

「缺個屁」，該名網友在PTT發文表示，他近日看到許多人喊缺蛋，也跟著懷疑起來，因此決定在家實測，使用外送平台選購兩盒雞蛋，果然15分鐘就送到家中，「這麼輕鬆簡單就能叫到蛋，甚至不用出門，到底哪邊的低能在那邊喊買不到？」

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▲▼缺蛋？他實測「15分鐘買到兩盒蛋」嗆可憐　PTT鄉民看價格笑：盤子。（圖／翻攝PTT）

▲▼原PO花費322元購買20顆雞蛋。（圖／翻攝PTT）

▲▼缺蛋？他實測「15分鐘買到兩盒蛋」嗆可憐　PTT鄉民看價格笑：盤子。（圖／翻攝PTT）

原PO透過外送平台購買土雞蛋、白雞蛋，分別為10顆184元、138元，共計兩盒20顆雞蛋要322元，等於土雞蛋平均18.4元，白雞蛋平均13.8元。

網友看完紛紛留言，「你好有錢喔」、「你這蛋，價格有點高」、「盤子你好」、「確實也不缺房，缺錢」、「怎麼那麼巧，我經過的全聯都沒蛋？」「笑死，這蛋你也買的下去」、「一顆18塊…」「現在是缺平價蛋」、「炫富仔」。

面對網友的說法，原PO也說，「忘了這邊大部分都是低薪保全+外送仔，連買個蛋都要看價格，可憐」、「這很平價啊，大家都買得起就你買不起，有羞恥心的人就自我反省」、「真不該信八卦這些低能，到底缺蛋還是缺錢都分不清楚」。

▼原PO與PTT鄉民大戰。（圖／翻攝PTT）

▲▼缺蛋？他實測「15分鐘買到兩盒蛋」嗆可憐　PTT鄉民看價格笑：盤子。（圖／翻攝PTT）

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