全台陷「蛋蛋危機」！　陳吉仲道歉了

▲全台面臨蛋荒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導



鴻海創辦人郭台銘21日發文表示，沒人能夠倖免的「蛋蛋危機」短時間內看不到盡頭。對此，農委會主委陳吉仲晚間在臉書回應，「我要先對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意，這也表示我們還有許多工作要執行到位，農委會會全力投入升級蛋雞產業競爭力的所有工作來穩定提供消費者所需。」

陳吉仲的發文內容指出，當郭台銘董事長關心雞蛋問題時，他們更知道台灣農業永續的重要性，因為能出口雞蛋至台灣的國家如美國、日本的雞蛋產量也不夠，而且進口雞蛋比國內還貴，國內雞蛋勢必要百分百來供應。

▲陳吉仲指出雞蛋是生物性產品，無法像工業產品直接複製。（圖／記者楊惠琪攝）



陳吉仲表示，雞蛋無法像工業產品複製，它是生物性產品。生蛋的母雞來自飼養2到3個月的蛋中雞場，而蛋中雞場的小雞，則來自國內種雞場，國內的種雞則全部來自美國等國家，三個階段中的任一關卡出問題就會造成國內的雞蛋供應減少。他接著提及，去年禽流感侵襲全世界，尤其是最新的H5N1病毒，造成全世界有6536場案例，去年1月到今年2月間，美國1015案例場撲殺5700萬隻家禽，日本與韓國則分別有94和65案例場，撲殺1500萬及400萬隻，台灣有74案例場撲殺103萬隻。

陳吉仲說，禽流感對全球主要家禽生產國家產生重大影響，為不讓國內種雞場斷援，去年底先進口6萬隻種雞，今年會比原先預計的26萬隻再增加至30萬隻種雞，也因為國內種雞場的配合，現在每星期有近49萬隻雛雞提供給蛋中雞場，讓後續蛋母雞供應充足。

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）



陳吉仲還說，種雞問題解決後，接著要確保200場的蛋中雞場不受飼料成本或禽流感影響，而減少對蛋雞場的供應，國內整體蛋雞產業約2200場，近8成約1800埸皆為傳統開放式，之前國內每天雞蛋供應數量在10到11萬箱左右（一箱200顆），在這3、4年的國內需求量增至12萬箱，目前國內雞蛋供應量約11萬3千箱，離最高需求量仍有一段距離。為解決差距，先減少加工需求並全力調度至超市、傳統市場，同時與防疫團隊及農民做好禽流感防疫工作，再配合之前的換羽雞隻加入生產，雞蛋供應就可回到正常水準。

文末，陳吉仲補充，為建立韌性的農業，種雞場、蛋中雞場及蛋雞場設施設備的更新全面啟動，可因應氣候條件的改變對產蛋率的影響，同時減少禽流感的影響，就可讓雞蛋產業永續。