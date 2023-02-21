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「普發現金」今拚三讀！4條文無共識　她喊話國民黨別再杯葛

記者皮心瑀／台北報導

針對普發6千元現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案20日朝野協商仍有4條文無共識，21日將迎來表決大戰，民進黨立委林楚茵喊話在野黨應一起為更好的疫後生活努力，也呼籲藍營別再杯葛，並稱「地方與中央同樣都有稅收賸餘，國民黨何不要求黨籍執政的地方政府一同發現金？」

▲▼行政院長陳建仁赴立法院備詢 國民黨杯葛佔議場 發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁日前赴立法院備詢，國民黨杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

根據立法院朝野協商結論，朝野黨團對於「疫後特別條例」草案的法案名稱，以及主管機關為國家發展委員會、普發現金發放得不適用《政府採購法》招標和決標規定、主管機關專案列管考核等3條文達成共識。另外，對於立法目的、執行適用項目、所需經費上限為新台幣3800億元、特別預算施行期間為公布日至2025年12月31日等關鍵條文均無共識，最終保留4條文。

林楚茵說，法案預算的審查要有實有據，不應該像菜市場買菜一樣的討價還價，希望在野黨別再杯葛，「地方與中央同樣都有稅收賸餘，國民黨何不要求黨籍執政的地方政府一同發現金？」

林楚茵指出，有了法源，行政院才能夠編列預算發放6000元現金，同時編列學貸補貼、房租補貼、交通補貼等社會福利政策，盡速通過條例才能讓大家盡快得到照顧，大家應一起為了更好的疫後生活努力。

針對需表決的4條保留條文方面，柯建銘20日晚間受訪說明，民進黨團將提出修正動議，在最具爭議的適用項目條文部分，刪除在野黨質疑是空白授權的「其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項」，並增加「減輕就學貸款人之負擔」、「擴大藝文消費及振興藝文產業」兩個項目，包括補貼全台73萬名就學貸款人利息補貼新台幣20億元，以及18歲至21歲每人發放1200點成年禮金，可用在看展覽、買書、看國片等，估將有90萬人受惠。

此外，在經費上限部分，民進黨團版本明定所需經費上限為3800億元，並刪除行政院版「得視經濟情勢分期編列預算」、「舉債額度不受《公共債務法》第五條第七項的限制」等內容；至於特別預算施行期間方面，民進黨團版本也刪除院版「施行期間屆滿，得經立法院同意延長之」的規定。

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