民調／賴清德三腳督領先10百分點　5成柯文哲支持者想「棄柯保藍」

▲賴清德、郭台銘、侯友宜。（合成圖／翻攝自Facebook／賴清德、郭台銘、記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據新台灣智庫21日公布最新民調，若2024總統大選為三腳督狀況，民進黨主席賴清德都穩定領先10個百分點上下，其中，若是賴清德、國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲三位黨主席決戰，賴清德更將領先達16個百分點，若柯文哲支持者認為柯勝選機會渺茫，有49.9％支持者願意「棄柯保藍」。

根據民調內容顯示，在綠營總統候選人部分，有67.3％民眾認為總統蔡英文會支持賴清德，僅19.8%認為不會，至於另一被點名參選的行政院長陳建仁，僅32.9％民眾認為蔡英文可能支持陳建仁參選，49.9％民眾反對。

藍營候選人部分，有43.8％民眾認為朱立倫會投入總統大選、45.1％認為機率不高，評價兩極，對於藍營聲望最高候選人侯友宜，49.9％民眾認為朱立倫會支持侯友宜參選、37.8%民眾認為不會。

至於早早宣布參選的民眾黨主席柯文哲，有45.4％民眾支持其參選、47.3％民眾不支持，若以政黨傾向分析，民進黨、國民黨支持者都不支持柯文哲參選，而時代力量、民眾黨支持者則較為支持其參選。但若柯文哲代表民眾黨參選2024，有33.8民眾認為會讓民進黨得利。

至於總統大選部分，若是呈現三腳督狀況，由三位黨主席：賴清德、朱立倫、柯文哲對決，三人將分別拿下46.3%、12.3％、29.2％支持度，也是賴清德領先幅度最大的對戰組合。

若是賴清德分別對上侯友宜、柯文哲，三人則分別拿下39.7％、30.5％、20.4％支持度，戰況較為膠著，而柯文哲的民眾黨支持者瞬間從78.2%掉到59.1%，棄保效果明顯。

至於總統大選若迎來四腳督局面，由賴清德、侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、柯文哲4人對決，則分別38％、22.5％、16.4％、16％，根據民調數據顯示，國民黨、民眾黨支持者投票意向都相當分散。

而民調數據也顯示，若柯文哲支持者認為勝選無望，將有21.9％民眾轉投民進黨、49.9％改支持國民黨，棄保意圖明顯。

本次民調訪問期間是2023年2月13-15三天，對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法為市内電話調查、採分層比例隨機抽樣法，依照最新人口資料進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，有效樣本1093人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.96個百分點。

