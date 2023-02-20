派團訪陸是朱立倫選總統起手式？　夏立言掛保證：絕無談到選舉

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席夏立言日前出訪中國大陸，被外界解讀為替黨主席朱立倫選總統提前與對岸溝通，因而被視為朱立倫選總統的起手式。夏立言今（20）日在國民黨中央召開「訪陸民生關懷 交流對話之旅 成果報告」記者會，強調「完全沒有跟中國大陸談到選舉的事情」。

夏立言日前率團訪問中國大陸，行前有媒體報導稱此行有「重大政治任務」，被解讀為朱立倫選總統的起手式。國民黨今天召開「訪陸民生關懷 交流對話之旅 成果報告」記者會，夏立言接受媒體提問時，就有媒體問到此行是否為朱立倫選總統的起手式？

夏立言對此表示，對於2024年國民黨總統候選人的相關討論，朱立倫講得非常清楚，大家都必須「無私無我」，選出一個「最會贏的候選人」，這是國民黨的立場。他接著說，本次訪陸過程中，完全沒有跟中國大陸談到選舉的事情。他強調，選舉是台灣內部的事情，完全沒有必要跟對岸討論。

至於跟宋濤、王滬寧的會談內容，夏立言指出，在跟中共高層的會談之中，多次向對方充分表達，台灣民眾對兩岸的緊張情勢都感到不安，「大陸有大陸的政策，我們有我們的立場」，這些都是大家心知肚明，而國民黨是去對岸作客，「是去對話、而非吵架」，而「求同存異」是國民黨的方向，該表達的事情都表達得非常清楚。

夏立言指出，跟王滬寧接觸後，感覺到他真的是一個學者，個性非常平易近人，沒有任何太多政治語言「真的是沒有」！至於宋濤則是3度提到要好好服務台商、替台商解決困難。