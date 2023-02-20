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社會 社會焦點 保障人權

高雄女獨攀尾寮山迷路　急call老公求救！警消1小時找到人

▲里港警分局口社派出所警員李俊明連絡消防人員找到梅女 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局口社派出所警員李俊明連絡消防人員找到梅女 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄梅姓女山友獨自攀登尾寮山，下山迷路，眼見手機快無電，緊急打給電話給她的先生求助，她先生向屏東縣里港警消報案，經1個多小時終於找到梅女，順利協助下山。

里港警分局口社派出所警員李俊明於17日傍晚17時許接獲一名焦急丈夫報案求助，其稱妻子獨自一人登爬尾寮山，下山途中卻迷失於山間小徑，丈夫起初欲憑一己之力獨自入山尋找，但眼見夜幕漸垂卻仍找不到妻子，因此報警請求警方協助。

李俊明聽聞報案人欲入山尋妻，擔憂報案人也迷失山中，立即阻止其再深入並指引循原路折返，同時通報三地門消防分隊入山搜救迷途妻子。

李員眼見報案人焦急不安，在等待時不斷安撫其情緒，消防隊友軍迅速於18時25分許於沙溪林道15k處發現該名迷途女子並平安將其帶下山，警消合力救援，深獲民眾感激。

經了解，高雄梅姓女子於早上7時30分許，由高雄巷茂林區西側登山口步道入山，下山途中因山間小徑蜿蜒錯綜複雜，走著走著就迷路了。由於山上天色變化快，眼見已天暗，她手機又快沒電，緊張無措之際打電話給丈夫求助，其先生趕緊求助警、消幫忙，順利找到梅女。

里港警分局分局長何明祥肯定李員積極聯繫有關單位救援，及時阻止報案人在無任何裝備之下入山救援，並安撫報案人，值得同仁學習；也提醒民眾，登山時應結伴同行，並應提前規劃路線、注意天氣變化及裝備齊全，如發生上述案件，應迅速通報警消救援，切勿一人入山搜救，以免將自身涉於險境中發生憾事。

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