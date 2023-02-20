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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯坐賓士追白沙屯媽！引擎太吵遭攔查慘了　警：媽祖有保庇

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲李姓通緝犯坐上改裝賓士車參加白沙屯媽遶境，因噪音超標遭警攔查。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

通緝犯也瘋媽祖婆！白沙屯媽祖19日回鑾通過台中市，鑾轎途經梧棲區向上路、港埠路口時，轄區警方在附近5公里處發現一輛賓士改裝噪音車，因引擎聲浪太大引起注意，盤查後查出副駕駛李姓男子是屏東地檢署發佈的傷害通緝犯，李男稱跟朋友從高雄來參加媽祖遶境活動，沒想到卻遭逮。警方意外查獲通緝犯，都說「是媽祖有保佑！」，警詢後將李男移送屏東地檢署歸案。

白沙屯媽祖昨日回鑾，凌晨行經台中市，台中市清水警分局動員警力維護鑾轎安全，並規劃防制噪音改裝車輛危險駕駛專案勤務。

白沙屯媽祖鑾轎19日凌晨2時45分，進入梧棲區向上路與港埠路口，轄區警方接駕隨行，鑾轎才剛入轄5分鐘，警方在媽祖行經路線前方約5公里處，於清水路、大勇路口，發現一輛銀色賓士改裝車噪音超標，攔查後竟查出坐在副駕駛座的李姓男子（26歲），是屏東地檢署發佈的傷害通緝犯。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲白沙屯媽祖回鑾，清水警執行防制噪音改裝車輛危險駕駛專案勤務。（圖／民眾提供）

李男自承與朋友專從南部北上參加白沙屯媽祖繞境活動，卻因改裝車噪音太大引起警方注意被逮。警方說，白沙屯媽入轄5分鐘就查獲通緝犯，是媽祖在保佑。

另外，警方也查出該輛改裝車曾進入轄區車遊，先前也因為噪音超標違規，而這次又因同樣理由被盤查，警方將通報環保、監理單位，針對噪音及改裝違規部分協助辦理檢驗。

台中市清水分局長周俊銘表示，警方以虔誠的心維護媽祖鑾轎安維及交通疏導勤務，以祈求媽祖保祐轄區民眾平安生活。

周俊銘也說，本分局同時對於打擊違規競速、噪音改裝車輛之決心從不間斷，經統計轄內自2022年共計通報240車輛噪音車，除持續強化取締專案勤務深度、密度及廣度外，更透過全面延續性宣導活動和民衆協力，以有效防制噪音及改裝車輛違規，提醒市民切勿改裝車輛製造噪音，養成守法觀念與習慣。
 

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