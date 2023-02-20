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「氣球狗狗雕塑」被摔爆！130萬台幣碎在地上　全場空氣凝結

▲▼美國知名藝術家昆斯（Jeff Koons）的作品「氣球狗狗」價值4.2萬美元（近新台幣130萬元），卻在一次藝術展上被摔成碎片。。（圖／翻攝Bel-Air Fine Art Contemporary Art Galleries）

▲知名藝術家昆斯的作品「氣球狗狗」被摔成碎片。（圖／翻攝Bel-Air Fine Art Contemporary Art Galleries）

記者吳美依／綜合外電報導

美國知名藝術家昆斯（Jeff Koons）的作品「氣球狗狗」價值4.2萬美元（近新台幣130萬元），卻在一次藝術展上被摔成碎片。目擊者回憶，一名女性蒐藏家不慎踢到基座，導致陶瓷雕塑掉落破裂，現場空氣瞬間凝結，「所有人的生命都停止了15分鐘」。

▲▼美國知名藝術家昆斯（Jeff Koons）的作品「氣球狗狗」價值4.2萬美元（近新台幣130萬元），卻在一次藝術展上被摔成碎片。（圖／路透）

▲「氣球狗狗」在藝術展開幕雞尾酒會上破損。（圖／路透）

CNN等外媒報導，邁阿密的溫伍德藝術展（Art Wynwood）16日晚間舉行開幕雞尾酒會，未料發生震驚全場的意外。起初有消息指出，女子用手指輕戳雕塑才會釀成悲劇，但此說法後來被否認。

出展作品的貝爾─艾爾美術館（Bel-Air Fine Art）合夥人博埃羅（Cédric Boero）表示，女子「從未試圖打破雕塑，事實上，她從未用雙手觸碰」，事發後直說自己「非常非常抱歉」，只想立刻消失在世界上。

博埃羅坦言，「看到這樣的標誌性作品被摧毀，當然令人心碎」，但他仍幽默表示，「氣球狗狗」系列一共799件，如今只剩下798件，「對於蒐藏家而言是件好事」。

▲▼美國知名藝術家昆斯（Jeff Koons）的作品「氣球狗狗」價值4.2萬美元（近新台幣130萬元），卻在一次藝術展上被摔成碎片。。（圖／翻攝Bel-Air Fine Art Contemporary Art Galleries）

▲「氣球狗狗」在邁阿密展覽。（圖／翻攝Bel-Air Fine Art Contemporary Art Galleries）

貝爾─艾爾美術館藝術顧問卡魯克（Bénédicte Caluch）也證實這是一場意外，因此保險公司會支付賠償金額。「氣球狗狗」碎片目前被裝箱留存，等待保險公司評估，不過已有一些蒐藏家提議收購碎片。至於昆斯本人及溫伍德藝術展目前尚未回應此事。

▲▼2021年9月29日，美國知名藝術家昆斯（Jeff Koons）與他的作品「氣球狗狗」。（圖／達志影像／美聯社）

▲昆斯2021年9月與他的作品「氣球狗狗」系列作品合影。（圖／達志影像／美聯社）

昆斯是美國知名畫家及雕塑家，經常從日常生活汲取創作靈感，他創作一系列色彩鮮艷的玻璃或陶瓷製氣球動物，被視為當代藝術界最具標誌性也最昂貴的作品，其中一件「兔子」2019年在紐約佳士得拍賣會（Christie's）以9100萬美元（約新台幣27.6億元）落槌，「氣球狗狗（橙）」6年前以5840萬美元（約新台幣17.7億元）售出。

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