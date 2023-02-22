驚險！颳強風又漲潮　釣客吉安水域受困...爬上保命膠筏終獲救

▲彰化彰濱工業區吉安水域釣客受困。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名楊姓釣客，昨(21)日開車前往彰濱工業區吉安水道釣魚，未注意潮汐變化，受困沙洲，眼見海浪一波波逼近，離岸越來越遠，再加上冷颼颼的海風不斷吹來，所幸一旁有膠筏，趕緊爬上去打電話求救，海巡署第三岸巡隊鹿港機動巡邏站據報後隨即派員前往，將他平安救上岸。

鹿港機動巡邏站長林奕成表示，昨21日12時50分，鹿港機動巡邏站接獲楊姓民眾報案，他在彰濱工業區吉安水道釣魚，因未注意潮汐，回過神已開始漲潮，又不諳水路，故先行爬上鄰近的膠筏求援，海巡人員獲報後立即攜帶救生裝備並駕駛行動救援車拖帶救生艇前往救援。

海巡人員抵達現場進行環境安全評估，因水深僅及腰且受困地點距岸約50公尺，故由海巡人員穿著救生衣，攜帶魚雷浮標用走路前往救援，釣客一手拄著槳一手緊拉救援人員，徒步走出，海巡人員還提供熱飲祛寒保暖，經檢視該民眾身體狀況良好無需就醫，隨後自行開車返家。

第三岸巡隊提醒民眾，於海域從事各項親水活動，務必注意當日潮汐，降低危安發生機率，在岸際或港區若發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118免費服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助執行救援。